Nástupce předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského prezident Petr Pavel jmenuje 4. srpna. Řekl to v páté debatě Deníku pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta. „Jméno si zatím nechám pro sebe,“ dodal.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Martin Divíšek

Petr Pavel také prozradil, jak bude vybírat osobnosti, jež poprvé z jeho rukou převezmou 28. října vyznamenání.

„Proces probíhá v několika úrovních. Tou první jsou navrhovatelé. My jsme dostali řadu návrhů od Sněmovny, od Senátu ještě nějaké přijdou. Mnoho podnětů také poslali občané. Dnes se pohybujeme v řádu několika stovek. Rozdělili jsme si to tak, že se jimi zabývají konkrétní pracovníci Kanceláře, ředitelé odborů i paní kancléřka. Ti podle kategorie vyznamenání udělají vlastní soupis pořadí. To potom kolektivně prodiskutujeme a já vyberu ty, které na ocenění navrhneme,“ uvedl.

Na dotaz, o kolik lidí půjde, řekl: „Myslím, že se budeme pohybovat kolem třiceti čtyřiceti lidí ročně. Teď bych rád napravil některé nedostatky minulosti, takže letos půjdeme o něco výš, ale v dalších letech se budeme snažit dostat ke zmíněnému standardu.“

Vznik nadačního fondu

Prezident v debatě také prozradil, že během léta by měl vzniknout nadační fond, aby se jeho manželka Eva mohla věnovat aktivitám v oblasti péče o děti a sociálních záležitostí.

Vrátil se i ke své návštěvě Jihočeského kraje a uvedl, že starostové by uvítali, kdyby lépe viděli do systému daně z nemovitosti.

„Vědí třeba, že někdo má dům zapsaný jako trvalé bydliště, ale přitom ho pronajímá pro rekreační účely. Starosta ovšem nemá možnost nahlédnout do údajů finančního úřadu, protože k tomu není oprávněn. Doufám, že je to řešitelné, a chci se o tom s ministry bavit. To by mohlo zlepšit výběr daní, neboť by nedocházelo k únikům, k nimž nyní dochází,“ konstatoval.