Ústavní soudci zřejmě přijdou o imunitu, novelu podpořila Sněmovna

/INFOGRAFIKA/ Když se v roce 1957 stal už popáté mistrem světa formule 1 Juan Manuel Fangio, vypadalo to jako nepřekonatelná meta. Legendární Argentinec vyhrával, co se dalo. Ať už řídil Alfu Romeo, Maserati, Mercedes nebo Ferrari, v těch dávných rytířských dobách, kdy jezdci den co den riskovali životy v pekelně rychlých autech, která z dnešního pohledu vypadají jako „rakve na kolech“, byl Fangio nejlepší.