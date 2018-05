Ústecká ČSSD nepodpoří vládu s ANO. Hamáček ji nepřesvědčil

Sociální demokracie v Ústeckém kraji nedoporučuje svým členům hlasovat v referendu pro vstup do vlády s hnutím ANO. Ačkoliv dnes do Teplic dorazil na večerní jednání i předseda ČSSD Jan Hamáček, své kolegy nepřesvědčil. Rozkol panuje v programu i obsazení některých ministerstev.

Podle krajského předsedy Miroslava Andrta se zástupci sedmi okresy Ústeckého kraje shodli na tom, že vstup do vlády by pro stranu nebyl přínosem. „Podle některých se zaprodáváme svým hodnotám, které jsme roky obhajovali,“ řekl po jednání České televizi. Pro ČSSD by byla prý důstojnější role opozice.

Své kolegy přijel do Teplic osobně přesvědčit i předseda Hamáček. Ten si myslí, že jeho tým vyjednal v koaliční smlouvě dobré podmínky spolupráce a prosadil do vládního prohlášení řadu programových priorit ČSSD.

"Pokud má mít ČSSD šanci na nějaký restart a znovuzískání důvěry voličů, měla by se pokusit prosadit maximum ze svého volebního programu, a to nám umožní pouze účast ve vládě. A zaznamenal jsem stanovisko našeho partnera, s nímž těsně spolupracujeme, tedy odborové centrály, který to vidí úplně stejně," řekl Deníku Hamáček.

Do kabinetu navrhl těchto pět kandidátů: sebe, Petra Krčála, Miroslava Pocheho, Antonína Staňka a nečlena strany Miroslava Tomana, který by v případě jmenování do ČSSD vstoupil. Tato jména předsednictvo strany schválilo.

Právě obsazení některých resortů se ale zástupcům v Ústeckém kraji nezdá. Především pak kultura i zahraničí by nebyly podle místopředsedy strany Jaroslava Foldyny velkým přínosem v prosazení programu sociální demokracie.

Do Teplic měl původně přijet také statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola, nakonec ovšem nedorazil. Což některým členům taktéž vadilo. „Nakonec se tady dozvídám, že nám pan Zimola něco sděluje přes média,“ řekl v rozhovoru České televize Andrt.