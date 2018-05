Ústecká ČSSD odmítla vládu s ANO. Nekolová se ministryní nestane

Dvě třetiny světové populace budou do roku 2050 žít ve městech. Tento rozvoj se bude týkat především třech zemí – Indie, Číny a Nigérie. Vyplývá to z nové zprávy OSN, o které informovala agentura Reuters. Nejlidnatějším městem se do roku 2028 stane indické Dillí.