Fake News

S ohledem na případné spekulace a následné dezinformace bychom chtěli VYVRÁTIT některá vyjádření komentujících na sociálních sítích, že podezřelou dívkou je Ukrajinka, uvedla v úterý 3. září v 11.25 na svém oficiálním účtu na sociální síti X Policie ČR.

Souběžně vydala v Týdeníku Policie souhrnný článek shrnující všechna známá fakta: na Základní škole Komenského v Domažlicích došlo v úterý ráno k útoku nožem, kdy žákyně této školy napadla své spolužáky. Dvě děti zranila.

Policie po přijetí oznámení vyslala na místo domažlickou prvosledovou hlídku, následovanou dalšími policisty z domažlického dopravního inspektorátu. „Podezřelou dívku jsme zadrželi za několik minut. V současnosti nikomu nehrozí žádné další nebezpečí. Na místě zasahuje velké množství policistů a kriminalistů,“ uvedla krátce po policejním zásahu policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Obě zraněné děti, které podle ní nebyly v ohrožení života, převzali do péče záchranáři, kteří se postarali také ještě o jedno další dítě, jež utrpělo šok. Jak podezřelá, tak oba napadení jsou žáky druhého stupně školy.

Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

„Motiv činu prověřujeme. S ohledem na případné spekulace a následné dezinformace chceme vyvrátit některá vyjádření komentujících na sociálních sítích, že by podezřelou dívkou měla být Ukrajinka,“ prohlásila už v úterý dopoledne policejní mluvčí.

Ačkoli policejní vyjádření včetně vyvrácení spekulací o ukrajinské národnosti útočnice okamžitě převzala řada médií a také post na oficiálním účtu Policie ČR na síti X zaznamenal značný počet zhlédnutí (za 24 hodin dosáhl 94,1 tisíce zobrazení), některým dezinformátorům to nestačilo.

Tisková konference po zasedání krizového štábu. První mluví místostarosta města Viktor Krutina, poté krajský policejní ředitel Petr Macháček. Další přísedící jsou ředitel školy Ivan Rybár (vlevo) a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (vpravo). | Video: Deník/Milan Kilián

Bodala Ukrajinka, lže aktivista Vrabel

„Chtěl bych vám říct jednu strašně důležitou věc v souvislosti s tím, jak dneska byly dvě děti pobodaný tou ukrajinskou spolužačkou,“ prohlašuje ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu v úterý 3. září v 15:30, aktivista a dezinformátor Ladislav Vrabel.

A několikrát to opakuje. „Je potřeba si uvědomit jednu opravdu nejdůležitější věc tady na tom celým: Když vaše děti pobodá ukrajinská spolužačka, tak to nemá nic společného, opakuji nic společného s tím, že je Ukrajinka,“ říká ve videu.

Vrabelův rádoby ironický, ale ve skutečnosti lživý proslov dosáhl do středy 4. září 11 hodin zhruba 53 tisíc sdílení a nasbíral téměř 800 komentářů. Mezi nimi se sice několikrát objevily odkazy na policejní vyjádření a informace o tom, že útočnice Ukrajinka není, ale řadu uživatelů tato fakta v jejich víře ve Vrabelova slova nijak nezviklala.

„Láďo, ty jsi BLB! Ta školačka byla Češka! S Ukrajincema to skutečně nemá nic společného!“ zněl například jeden z diskusních příspěvků.

Na ten okamžitě následovala odpověď: „Jaký důkaz na to máte? Znáte rodinu té dívky? Protože jestli vycházíte pouze z tiskové zprávy PČR, tak tomu opravdu nevěřím!!!“

Lež šířil i Vavruška, pak to relativizoval

Lež o ukrajinské národnosti útočnice původně šířil i další známý aktivista, student Antonín Vavruška, který se prezentuje jako konzervativní homosexuál a současně jako publicista a komentátor, přičemž své komentáře zveřejňuje například v titulu Deník.to.

„Jsou čeští mainstreamoví novináři natvrdlí? Tak v Domažlicích podle spolužáků pobodaných dětí řádila Ukrajinka. Proč to mainstream tají? Proč o tom lže? To si jako myslí, že to utají?“ napsal Vavruška mimo jiné na svůj twitterový účet, aniž by uvedl jakýkoli konkrétní zdroj svých dezinformací. Také on svůj příspěvek zveřejnil až poté, co policejní mluvčí vyvrátila, že by útočnicí byla Ukrajinka.

Na rozdíl od Vrabela však Vavruška později svůj post smazal a v úterý v podvečer zveřejnil další post, v němž se snažil své předchozí dezinformování veřejnosti relativizovat: „Napsal jsem věc, která patrně nebyla pravdivá. Chybně jsem se spolehl pouze na jeden zdroj, což je neprofi a už to nezopakuju. Tu hloupost jsem smazal okamžitě, co jsem byl upozorněn, že píši něco, co je minimálně neověřené. V momentu, kdy mi to začalo být vytýkáno, to bylo dávno pryč. Se zbytkem toho, co tu šíří jakási modro-žlutá anonymní sekta s rysy fašismu, nemám problém, protože velká část z toho – navzdory té omylem uvedené nepravdě, za kterou se moc omlouvám, – zcela jistě platí. Polemika: ‚Jsou mainstreamoví novináři natvrdlí?‘ platí,“ prohlašoval v tomto postu Vavruška, aniž by i toto tvrzení podložil jakýmikoli fakty.

Vrabel lže dlouhodobě

Ladislav Vrabel patří mezi aktivisty, kteří zveřejňují dezinformace nebo i výslovné lži dlouhodobě. Městský soud v Praze mu v říjnu 2023 udělil peněžitý trest 10 tisíc Kč za šíření poplašné zprávy, že Česko plánuje použít jaderné hlavice a zaútočit jimi proti Rusku, jež bude útok opětovat.

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal aktivistu za tento čin původně podmínečným vězením, toto rozhodnutí ale Městský soud zrušil. Ani s peněžitým trestem se Vrabel nesmířil a podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten jej však letos zamítl. Dezinformátor se proto obrátil na Ústavní soud ČR s ústavní stížností, o níž tento soud podle informací z letošního července zatím nerozhodl.