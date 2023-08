Podle advokátky a zakladatelky společnosti In IUSTITIA Kláry Kalibové neochota ohlašovat napadení pramení i z obav z předsudků. „To je problém zejména na malých městech a obcích, oběti mají strach, že by se tak mohla prozradit jejich sexuální orientace například příbuzným,“ vysvětlila advokátka.

Slovní útoky

Z dat také vyplývá, že skoro polovina lidí, kteří zažili slovní útok a výhrůžky, nic nenahlásilo kvůli přesvědčení, že šlo o incidenty, které za to nestály nebo by se jejich oznámením nic nezměnilo. Tím ale dávají pachatelům šanci uniknout potrestání. „Často za nezávažné považují zejména slovní projevy, z nichž ale řada už naplňuje skutkovou podstatu trestného činu a policie by to pravděpodobně tak i vyhodnotila,“ doplnila Kalibová.

Sexuálního násilí na dětech přibývá. Čtvrtina obětí u soudu nedostane odškodné

Na rozdíl od zločinů z nenávisti, které jsou motivovány rasismem nebo xenofobií, ale zatím český právní řád nenávist k odlišné sexuální orientaci jako přitěžující okolnost nezná. A pachatelům tak automaticky nehrozí přísnější trest. To se snaží napravit neziskové organizace, právníci i veřejnost. Výzvu Společně proti nenávisti podepsalo přes 23 tisíc lidí. Právní řád ale zatím na změnu pořád čeká. „V současné době co víme, je to u ledu, čeká se na další krok ze strany ministerstva spravedlnosti,“ dodala Kalibová.

Ministerstvo spravedlnosti se k tématu do uzávěrky Deníku nevyjádřilo.

Když se kvůli orientaci zabíjí:

Rok 2022 byl v Evropě vůči sexuálním menšinám nejnásilnějším za poslední desetiletí. Narostl i počet nenávistných projevů politiků a náboženských vůdců.



14. dubna 2022 - dvě na sobě nezávislé vraždy gayů v irském městě Sligo.



25. června 2022 - byli zastřeleni dva lidé v sexuálními menšinami oblíbeném baru London Pub v Oslu.



12. října 2022 - střelec zabil dva lidi a třetí postřelil v kavárně Tepláreň v Bratislavě.



Zdroj: Ilga Europe