Už milion Čechů používá v televizi „červené tlačítko“

Nestihli jste poslední díl oblíbeného seriálu? Nevadí, prostě si ho v televizoru pustíte ze záznamu. Mezi Čechy je čím dál populárnější sledovat televizní programy nikoliv v reálném čase, ale až zpětně.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Už 1,3 milionu lidí (cca 750 tisíc domácností) v Česku má ve svých televizorech takzvanou HbbTV, neboli hybridní televizi, která po zmáčknutí červeného tlačítka umožní divákovi sledovat pořady z archivu televizních stanic i internetových webů. Výsledky měření včera představili zástupci Českých radiokomunikací (ČRa).

NOVÉ VYSÍLÁNÍ PODPOŘÍ I HbbTV

Aby se lidé mohli na pořady dívat i po jejich odvysílání, je nutné, aby měli novější televizor, který červené tlačítko (funkci HbbTV) podporuje, a televizor musí být připojený na internet. Právě do propojení televize s internetem vkládají odborníci velké naděje. Další rozvoj „červeného tlačítka“ totiž přinese přechod ze stávajícího vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2.

Radiokomunikace letos téměř dokončily přechodovou síť. Příští čtvrtek začnou nový signál šířit i vysílače Brno Kojál a Praděd. K úplnému vypnutí stávajícího starého signálu by pak mělo dojít na přelomu let 2020 a 21.

„Do té doby se nic neděje. Není nutné kupovat nové televize či set-top boxy,“ říká ředitel regulace ČRa Marcel Procházka. „Pokud ale budete kupovat televizor jako vánoční dárek, kupte takový, který bude po roce 2020 fungovat,“ doporučuje. Lidé to poznají to podle zlaté kulaté nálepky „DVB-T2 ověřeno“ a seznam otestovaných televizorů (už je jich 1200) je i na internetové stránce dvbt2overeno.cz

ŠLÁGR PŘIDÁ DVOJKU

V Česku se ročně prodá 620 tisíc nových televizorů (cca 1700 denně), z toho 100 tisíc v prosinci. Podle zástupce sítě Euronics a Kasa.cz Petra Štursy, jsou lidé informováni. „Sedmdesát procent lidí, kteří přijdou do kamenných obchodů, říká, že chce televizi, která umí to nové vysílání. Sice neznají název DVB-T2, ale vědí, že se něco změní,“ říká Štursa. Desetina lidí se rovnou ptá i na to, zda má televizor „červené tlačítko“.

V zahraničí se pomocí HbbTV v televizi nakupuje. V Česku to sice zatím žádný e-shop nenabízí, ale chystají se na to. Například televize Šlágr hodlá do dvou až tří měsíců pokusně spustit e-shop, který umožní koupit oblíbené interprety právě pomocí „červeného tlačítka“. Už tuto sobotu mimochodem Šlágr TV spustí druhý program, zaměřený hlavně na dechovku, první program se zaměří na modernější písně, cílený na lidi 45+.