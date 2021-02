Jakmile se však hodinová ručička na ciferníku přehoupla přes 12, začali strážci zákona kousek od jednoho ze sedmi check-pointů, který vyrostl jen pár stovek metrů od barokního Hospitalu Kuks, se silniční kontrolou. A na prvního řidiče nemuseli čekat dlouho. "Jedu z Prahy domů do Trutnova. A bylo to dost narychlo, takže ještě nemám u sebe potvrzení. O něj si zítra řeknu v práci," nechal se slyšet první z řidičů, kterého policisté o čtvrteční půlnoci kontrolovali.

Ještě než však stačil odjet, už se za něj zařadil další z šoférů, který přesně splňoval vládní výjimky pro cestu na Trutnovsko.

"Jedu pro rodinu do Pece pod Sněžkou," nahlásil muž policejní hlídce. Ta si od něj, kromě dokladů totožnosti, vzala i telefonní číslo na rodinu, aby mu jeho verzi účelu cesty potvrdila. Ještě než se tak stalo, stačil se muž svěřit, že původně měl cestu naplánovanou až na pátek, ale takto své rodině zkrátil horský pobyt.

"Jsme z Prahy. Celý týden jsem byl v práci a byli jsme domluveni, že pro rodinu zajedu v pátek, trošku si s ní užiju hory a v sobotu se vrátíme. Ale bohužel nastala tahle neočekávaná situace a tak si pro ni musím zajet už teď," dodal muž, kterému za chvíli policista sdělil, že jeho manželka jeho slova potvrdila a popřál mu šťastnou cestu.

Opatření se připravovala narychlo

Mezitím kolem chladnou nocí, kdy teploměr ukazoval minus 11 stupňů Celsia, projelo několik kamionů. Ty policisté nechali projet bez kontroly. Neušla jí však žena, která se k check-pointu přiblížila krátce po čtvrt na jednu ráno od Trutnova. I ta však měla pádný důvod opustit covidem sužovaný okres.

"Jedu z Trutnova do Josefova za maminkou, abych jí přivezla inzulin," sdělila žena policistům a za pár minut již opouštěla stanoviště, které zde vyrostlo během čtvrtečního večera. A ač je určené jako zázemí pro policisty, kteří se tu budou střídat po 12 hodinách, tak zatím moc komfortu nenabízí.

"Doufám, že sem brzy přijedou elektrikáři a buňku připojí k síti. Jinak bychom tam teď zmrzli," řekl před svým dočasným domovem jeden z policistů. Ten se dle svých slov o tom, že bude trávit noc venku na silniční kontrole, dozvěděl až pár minut poté, co nastoupil do čtvrteční služby.

"Bylo to narychlo. A ještě štěstí, že jsem měl s sebou termosku. Alespoň máme něco na zahřátí," uvedl policista a toužebně se díval na nedaleko svítící benzinovou stanici, kde kromě kávy očekával i sociální zařízení, které v buňce chybí.

Za první „uzavřenou“ hodinu zkontrolovali policisté na výpadovce z Jaroměře do Trutnova necelou desítku řidičů. Žádného z nich však nemuseli přinutit, aby své auto otočil a vrátil se do místa, odkud přijel.

Dvacetistupňové mrazy

Jedna z policejních hlídek má stanoviště také na dálnici D6. Ve dvacetistupňových mrazech policisté namátkově kontrolovali projíždějící řidiče. Všichni řidiči, které policisté během hodiny zkontrolovali, měli potřebné dokumenty umožňující jim přejezd přes hranice okresu.

„Policistů spíš lituji, než bych na ně byl naštvaný,“ řekl jeden z kontrolovaných řidičů, který z Chebska jel do Sokolova ze zaměstnání. „Naštvaný jsem na to, že místo, aby nám vláda pomohla, uzavřela nás. To je to, co mi vadí.“

Lidé žijící na Chebsku nebo Sokolovsku mohou svůj okres opustit pouze ve vymezených případech. To je například cesta do zaměstnání, péče o nemohoucí osobu, svatby nebo pohřby.

Namátkové kontroly provádí policejní hlídky také na hranicích mezi okresy Tachov a Cheb. Tyto okresy spojuje několik silničních tahů, včetně dálničního přivaděče z dálnice D5 na Cheb. Policejní auto stálo na této komunikaci první třídy v pátek ráno u obchvatu Trstěnic právě u odbočky na zmiňovanou obec. Další frekventovanou silnicí z Tachovska na Chebsko je silnice mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi. Na rozhraní okresů hlídka nestojí, policejní auto je o pár set metrů dál v osadě Skláře.

Policisté na místo přijeli krátce před půlnocí, automobily zastavují namátkově. Zjišťují účel cesty, dávají případně pokyny či doporučení. Lidé prý reagují rozumně a s pochopením.

Další silnice, která oba okresy spojuje, vede ze Zadního Chodova na Trstěnice. Provoz je kolem osmé hodiny ranní minimální, hlídka mezi oběma obcemi není žádná. Podobné je to na silnici mezi Broumovem a Chodovskou Hutí.

Kromě policistů z Karlovarského kraje pomáhají se zajišťováním povinností vyplývajících z vládního rozhodnutí o uzavření okresů také policisté z Plzeňského kraje a dalších krajů. "Policisté budou provádět kontroly dodržování opatření na 44 stanovištích v rámci Karlovarského kraje nacházejících se na hranici okresů na různých typech komunikací. V rámci okresu Cheb jde o 21 stanovišť včetně devíti hraničních přechodů," informovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí s tím, že po dobu 24 hodin denně bude nasazeno 300 policistů. Ti jsou vyčleněni pouze pro tuto činnost a budou vykonávat namátkové kontroly. "Se zajištěním tohoto opatření nám bude vypomáhat šest krajských ředitelství a jeden celorepublikový útvar, kteří nám budou pomáhat každodenně přítomností 140 policistů."