Spolu se dvěma kolegy ho zavalila lavina bahna a kamení. Miloš Prášil vyvázl naštěstí živý, další voják takové štěstí neměl. Prášil utrpěl vážná zranění, v ukrutných bolestech bojoval o vlastní život.

Pro Deník popsal celý svůj srdceryvný příběh i to, jak žije dnes. „V armádě jsme byli všichni kamarádi, vzájemně jsme se na sebe museli spolehnout. Když mě pohřbila lavina, kamarádi se mi pak omlouvali, že mě nemohli hned hledat. Odpustil jsem jim, vím, že to nešlo jinak. A společně s ostatními jsem se jel omluvit i mámě zemřelého kolegy za to, že jsme jí syna nedovezli v pořádku domů. To bylo asi to nejtěžší, co mě v životě potkalo. Také nám nakonec odpustila. Navštěvujeme ji pravidelně. Přišla o syna, každý rok ale na výročí jeho smrti za ní jezdí patnáct kluků, které vzala za své,“ vyprávěl Miloš Prášil.

