V ANO to vře. Poslanec Nacher mluví o honičce na Kleslovou

Nebývalý poprask způsobilo zveřejnění faktu, že se bývalá místopředsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová stala asistentkou poslance Patrika Nachera.

Lidové noviny z Babišova svěřenského fondu to označily jako její „velký návrat“. Nacher byl bombardován otázkami, proč něco takového udělal. „Vůbec tomu nerozumím. Takovouto mediální honičku kvůli pozici asistenta za tisíc korun měsíčně si 30 let po revoluci naprosto nedokážu vysvětlit,“ řekl Deníku Nacher.

Za útokem může být nelibost kvůli tomu, že bez výraznější reklamní podpory (v Praze byl na billboardech jen Petr Stuchlík a Andrej Babiš) v hlavním městě získal z kandidátů ANO nejvíc hlasů.

„Určitě to byla kombinace různých motivů a zřejmě to vzniklo z podnětu mých některých kolegů. Někdo to chtěl využít, aby oslabil mě a paní Kleslovou,“ sdělil. V Praze totiž došlo na slova Nacherových příznivců, kteří kritizovali změnu lídra a nasazení byznysmena Petra Stuchlíka.

Post asistentky nabídl Nacher Kleslové už v dubnu. Patří totiž k nejaktivnějším poslancům a svoje legislativní návrhy chtěl mít zpracované na odborné výši. Druhým důvodem byla jeho snaha překlenout příkop mezi kleslovci a antikleslovci, který v pražském ANO přetrvává i poté, co Kleslová rezignovala na všechny svoje funkce. Letos ovšem byla znovu zvolena do zastupitelstva Prahy 10. „Patřil jsem spíš do tábora paní primátorky Krnáčové, ale chtěl jsem odstranit nánosy z minulosti,“ uvedl Nacher.

ANO u asistentů vybíravé není

Do Kleslové se obouvá především exministr Ivan Pilný, který letos za ANO neúspěšně kandidoval v Praze 12 na senátora a jako trojka do pražského zastupitelstva. Vadí mu především fakt, že Radmila Kleslová byla před listopadem kontaktována komunistickou rozvědkou, která ji chtěla přijmout do svých řad. K tomu ale nedošlo.

Poslanci hnutí ANO přitom nejsou při výběru svých asistentů příliš vybíraví. Například českobudějovický Roman Kubíček využívá služeb kontroverzního právníka a bývalého poslance ČSSD Štěpána Stupčuka, Rostislavu Vyzulovi zase asistuje syn Jaroslava Faltýnka Jiří. A sám Pilný jako poslanec zaměstnával jako asistenta Karla Muzikáře staršího, který byl za minulého režimu v KSČ a působil v zahraničním obchodě, po listopadu pak byl velkým obdivovatelem Václava Klause.

„Asistenti poslanců se v klubu ANO nikdy neřešili, proto jsem znechucen tím, co se teď děje kolem paní Kleslové,“ dodal k tomu Nacher. Andrej Babiš mu prý k jejímu angažmá nic neřekl. Radmila Kleslová na funkci asistentky už rezignovala.