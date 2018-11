V Budějovicích demonstrovali za Babišovu demisi stovky lidí

Demonstrace požadující demisi Andreje Babiše se ve čtvrtek večer nesešla pouze v Praze. Několik stovek lidí se sešlo i na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.

„Naším cílem bylo ukázat sílu občanů volajících po odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra České republiky v souvislosti se všemi informacemi ohledně kauzy Čapí hnízdo a s ním souvisejícího trestního stíhání. Vyjádřili jsme také nesouhlas nad možným vznikem vlády ANO, KSČM a SPD,“ shrnuje Petr Lebeda z organizačního týmu.



Kolem čtyř stovek občanů, kteří se zúčastnili manifestace, je přesvědčeno, že není možné, aby byl v demokratické společnosti vrcholný představitel státu zatížen tolika kauzami. Babiš má odstoupit z funkce premiéra do doby, než dokáže očistit své jméno. Potvrdila to řada osobností Jihočeského kraje, včetně komunálních politiků, jako jsou Jiří Šesták, Ivo Moravec či Šimon Heller.

Mezi účastníky demonstrace byla například i Barbora Mikešová Fořtová, které se nelíbí naše politická situace. "Nelíbí se mi, že je premiérem trestně stíhaný člověk. A k tomu se přidalo ještě to, co se v poslední době objevilo o Andreji Babišovi v médiích. Ale jsem spíš jsem skeptik a nemyslím si, že on demisi podá. Bude tam za každou cenu, ale sezením doma ničemu nepomůžu. Jiní politici by na možná demisi podali," míní.



Marie Chytilová z Mladošovic přijela na demonstraci s manželem a třemi dětmi: „Vyjeli jsme všichni, celá rodinka, aby Babiš viděl, že je nás hodně, kdo chce, aby odstoupil. A mělo by to přivést na demonstrace i další lidi, protože dokud nás nebude jako v 89, tak se nic nezmění. V sobotu jedeme do Prahy."