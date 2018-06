V červenci se budou hodit plavky i deštník. Druhý týden přinese 27 stupňů

V první polovině prázdnin bude nejtepleji druhý červencový týden s maximálními teplotami kolem 27 stupňů Celsia. Relativně nejchladnější by měl být poslední týden, kdy by mělo i nejvíce pršet. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu.

„Celé období od 2. do 29. července 2018 bude teplotně průměrné. První a třetí týden bude teplotně průměrný. Minimální noční teploty vzduchu se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia a maximální denní teploty kolem 26 stupňů," uvedli meteorologové. V druhém týdnu vystoupají minimální teploty na zhruba 13 stupňů a maximální se budou pohybovat kolem 27 stupňů. ČTĚTE TAKÉ: Koupaliště Lhotka přivítalo první plavce Teploty i srážky budou průměrné I srážkově bude podle meteorologů celé období průměrné, nadprůměrné hodnoty očekávají lokálně v případě bouřek. „Nejvíce srážek by mělo spadnout v posledním týdnu období s průměrným týdenním úhrnem v rámci ČR kolem 25 mm. Pravděpodobně nejméně srážek spadne v prvním a třetím týdnu období, kolem 10 mm," uvedl ČHMÚ. ČTĚTE TAKÉ: Laciný dealer pervitinu a smrtelný skok dospělého s dítětem: zhlédněte videa dne Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 81 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejméně srážek v roce 2013, kdy meteorologové naměřili 15 milimetrů. Nejvíce napršelo v roce 1997 s úhrnem 203 milimetrů. Tehdy postihly třetinu ČR rozsáhlé záplavy, nejvíce Moravu a východní Čechy.



Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 2. a 29. červencem je 18,4 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2006, kdy průměr činil 22 stupňů Celsia. Zatím nejnižší průměr 15 stupňů meteorologové zaznamenali v roce 1979. ČTĚTE TAKÉ: Nebývalá žízeň. Letošní sezonu pivařům rozpumpovalo sucho Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Autor: ČTK