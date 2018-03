Nové nastudování státní hymny: Sportovci přemýšlí nad oběma slokami

Velmi vzácná osobnost zavítala ve středu 28. března v rámci soukromé návštěvy do Kutné Hory. Ačkoliv to málokdo zaregistroval, sedleckou kostnici si přijel prohlédnout osmačtyřicetiletý Paul Ryan, třetí muž na politické scéně v USA. Nebýt všudypřítomných bodyguardů, začlenil by se se svou rodinou mezi běžné turisty.