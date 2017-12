V Česku i nadále zůstane platit první stupeň ohrožení před terorismem

V Česku bude zatím nadále platit první stupeň ohrožení před terorismem. Zatím nejsou informace, že by se situaci v zemi měla zhoršovat, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. První stupeň ohrožení v zemi trvá rok a tři čtvrtě.

Pokud by se vláda rozhodla současnou situaci změnit, tak by se podle Metnara musela vyhodnotit bezpečnostní rizika. Aktuálně by se podle něj situace neměla zhoršovat. Zároveň ale nejsou podmínky proto, aby byla zpřísněná bezpečnostní opatření odvolána. "Zatím to zůstane na jedničce," řekl Metnar.

Policie nyní v období adventních a vánočních svátků nachystala intenzivnější bezpečnostní opatření, která se zaměřují na místa s vysokou koncentrací osob po celé zemi. Zvýšený počet policistů se pohybuje například na letištích, nádražích, vánočních trzích nebo kulturních akcích.

Česká vláda první stupeň ohrožení před terorismem, který znamená bdělost, vyhlásila po teroristických útocích na metro a letiště v Bruselu v březnu 2016. Čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem zavedla v lednu 2016 jako reakci na útoky v Paříži, při kterých o rok dříve zemřelo 147 lidí.

Nejnižší stupeň představuje ideální stav, při němž není žádná hrozba útoku na českém území. Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti.

První stupeň upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem. Druhý stupeň upozorňuje na existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem a vyhlašuje se v návaznosti na předchozí události či informace o hrozbě projevů terorismu. Při třetím stupni je teroristický útok očekáván s vysokou pravděpodobností nebo už se stal a je potřeba přijmout opatření k zamezení pokračování či opakování útoku a minimalizovat následné škody.