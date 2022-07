V Česku padaly teplotní rekordy. V Ústeckém kraji naměřili přes 35 stupňů

ČTK

Úterý bylo v Česku jedním z nejteplejších dní letošního roku. V Kopistech a Doksanech naměřili shodně 35,2 stupně Celsia, což bylo nejvíc v zemi. Padlo také 15 teplotních rekordů pro 19. červenec na stanicích, které měří alespoň 30 let. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha před vedry platí v České republice až do čtvrtka.

V horkém počasí zaplnili návštěvníci koupaliště Zelené, 19. července 2022, Zlín | Foto: ČTK