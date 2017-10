V Česku řádí silný vítr. Bez elektřiny jsou desítky tisíc domácností

Česko v noci zasáhl silný vítr. Na Sněžce dosahuje rychlosti až 180 kilometrů za hodinu. Maximální intenzity v Čechách dosáhne mezi osmou ranní a jedenáctou dopolední. Na Moravě pak kolem poledne. Desítky tisíc domácností jsou bez proudu.

Bez elektřiny jsou kvůli silnému větru desítky tisíc domácností v Česku. Dispečink ČEZ Distribuce eviduje stovky poruch na vedení vysokého i nízkého napětí v deseti krajích. Sdělila to dnes mluvčí firmy Soňa Holingerová.

"Nejhorší situace je v současné době v kraji Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém a také Středočeském," uvedla Holingerová. Klidnější stav je podle ní zatím na severní a střední Moravě. "Předpokládáme, že se vítr bude přesouvat i do této lokality," odhadla. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory.

Popadané stromy komplikují dopravu na mnoha místech Česka. Hasiči v Olomouckém kraji měli první výjezdy na Prostějovsku - kolem 6:30 – kde popadaly stromy přes silnici.

I v jižních Čechách hlásí komplikace. Jen za čtvrt hodinu bylo hlášení narušení dopravy z Prachaticka, Písecka i Českokrumlovska. Provoz byl přerušen i například na vlakové trati Strakonice - Volary.

V horách by měl vítr dosáhnout rychlosti v nárazech od 140 až po 180 kilometrů v hodině. Meteorologové hlásí na Sněžce nárazový vítr o rychlosti 180 kilometrů v hodině. V Jeseníkách by mohl dosahovat rychlosti kolem 160 kilometrů.

Kvůli silným dešťům stoupají hladiny řek, zejména v Severních Čechách. Z nejhustěji obydlených oblastí je nejsilnější vítr v Ústí nad Labem, kde hlásí vítr o rychlosti 130 kilometrů v hodině.

Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k 15 popadaným stromům, které zatarasily silnice.

„Vítr by měl zesilovat kolem jedenácté hodiny dopolední, již na večer by však měl slábnout. Ještě zítra by měl však dosahovat 50 kilometrů v hodině," řekl pro Českou televizi meteorolog Vladimír Piskala. Očekávají se velké škody.

V tuto chvíli jsou velké nárazy větru i v nižších polohách, tedy kolem 100 kilometrů za hodinu.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celé Česko: Extrémně silný vítr spojený s extrémním stupněm nebezpečí. Platnost výstrahy je stanovena od začátku neděle až do nedělních 19:00.