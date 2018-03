V Česku se prodávaly mobily, které skrytě volaly do ciziny

I do Česka naplno dorazil fenomén zavirovaných telefonů. A to nejenom těch dražších a takzvaně chytrých. Nebezpečné viry se objevily i u levnějších tlačítkových telefonů vyrobených v Číně. Upozorňuje na to Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Bezpečnostní systémy tuzemských operátorů totiž v posledních týdnech detekovaly problémy poté, co se do sítě začaly přihlašovat některé mobilní telefony značky myPhone CLASSIC.

Po několika hodinách v síti začal přístroj bez vědomí majitele vytáčet několik hovorů do destinací, jako jsou Čad, Nigérie, Malawi, Senegal a další, kde následně došlo ke krátkému spojení. Výše útraty dosahovala relativně nízkých částek, okolo 200 korun měsíčně, zřejmě aby nebyla tolik nápadná. SENIORSKÉ VOLÁNÍ Telefon vyráběný v Číně se u nás prodával za cenu kolem šesti set korun, a protože jde o tlačítkový přístroj, své zákazníky našel hlavně mezi staršími lidmi. V Česku se jich pode operátorů prodaly řádově tisíce kusů, především v menších a méně známých e-shopech. U dvou tisíc mobilů prokazatelně došlo k aktivaci viru. ČTĚTE TAKÉ: Systém včasného přivolání pomoci eCall se naostro spustí 1. dubna Distributor začal po nahlášení problémů přístroje stahovat z prodeje a lidem nabídl nové telefony nebo změnu softwaru. Nové přístroje už by měly být v pořádku. „Telefony, které byly již z výroby nakaženy škodlivým virem, nepocházejí z oficiální distribuce českých mobilních operátorů a nedaly se koupit v jejich prodejnách,“ zdůrazňuje Jiří Grund, výkonný ředitel APMS. Po odborném zkoumání přístroje z neoficiální distribuce došli experti k závěru, že problém způsobuje vir (tzv. malware), který je v přístroji uložený již z výroby. Vir se aktivuje po vložení SIM karty do telefonu a po připojení k datové síti. Přístroj si do paměti telefonu bez vědomí jeho uživatele natáhne malý soubor s telefonními čísly exotických destinací, která následně automaticky vytáčí. Stejný problém zaznamenali podle Grunda i někteří operátoři na Slovensku či Bulharsku. Pokud se lidé s telefonem nepřipojili k internetu či mají blokované mezinárodní hovory, je možné, že žádný problém dosud nezaznamenali. ČTĚTE TAKÉ: Vytrvalý návštěvník připravil seniorku o třicet tisíc HORKÁ LINKA „Operátoři informovali pomocí SMS zprávy všechny potenciálně postižené uživatele, aby přístroj neprodleně reklamovali u prodejce, kde jej koupili. Jejich distributor pro ČR nabídl pro postižené zákazníky aktualizaci softwaru,“ dodává Grund. Vznikla také speciální e-mailová adresa (myphone@myphone.cz) a telefonní linka (466 734 100), kde lze celou věc zkonzultovat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připomněl, že lidé mohou žádat operátory o blokování všech služeb, u nichž mají pocit, že mohou být potenciálně rizikové. „Například se jedná o služby prémiového obsahu (SMS) nebo volání do ciziny. Když už telefon taková připojení uskuteční, zpravidla není vůči operátorovi co reklamovat,“ uzavírá mluvčí úřadu Martin Drtina. ČTĚTE TAKÉ: Hoax vyděsil Chvaletice. Já u ničeho nebyla, není to prawda. Ale myslím si swé

Autor: Jana Kodysová