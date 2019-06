V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na třetině území panuje půdní sucho

Na deseti ze 155 stanic fungujících alespoň 30 let dnes padly teplotní rekordy pro 13. červen. Většinou šlo o Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nejtepleji bylo v Lučině u Frýdku-Místku, 33,5 stupně Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nástupem horkého června se zhoršil stav půdní vláhy, kterou zlepšily květnové srážky. Na 35 procentech území Česka nyní panuje půdní sucho. V následujících deseti dnech by se plocha se sníženou vláhou mohla rozšířit až na 80 procent území republiky.

Nové teplotní maximum má například stanice v Ostravě - Porubě, kde meteorologové naměřili 33,2 stupně. V Mošnově vystoupala rtuť teploměru k hodnotě 32,7 stupně Celsia, v Jablunkově o desetinu méně. Meteorologové varují: Východ republiky čekají tropické teploty i bouřky Přečíst článek › Teplé počasí tak zasáhlo především východ země. Také v pátek platí výstraha před vysokými teplotami v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském. V sobotu pak meteorologové očekávají, že na většině území ČR mohou teploty přesáhnout 31 stupňů. Východ země ale dnes večer čekají velmi silné bouřky s přívalovými srážkami. Odpoledne se už vyskytovaly v Olomouckém kraji a na Vyškovsku. Postupovaly k severu a ojediněle je doprovázely kroupy a lokálně srážkové úhrny kolem 20 milimetrů. "Předpokládáme, že jejich výskyt potrvá i v nejbližších třech hodinách," uvedl v 17:30 ČHMÚ. Půdní sucho Ani bouřky, které do Česka přinesly déšť, však nedokáží dostatečně nahradit nedostatek vláhy. Květnové srážky sice pomohly podzemním vodám od jižních Čech po Orlické hory a stav na severovýchodě republiky a v Jizerských horách je nadprůměrný, celkově je ale stav podzemních vod pod průměrem. Horko zvedá spotřebu elektřiny. Češi se chladí klimatizací i ventilátory Přečíst článek › "Květen byl srážkově nadprůměrný o 30 procent, ale ne na celém území. V Čechách byly většinou srážky jen slabě nadprůměrné nebo průměrné, naopak na Moravě bylo srážek dostatek a to nejvíce na Vysočině a východě republiky," uvedl Zahradníček. Koncem dubna byl podle něj rozsah sucha skoro na celém území Česka, ale květnové srážky snížily plochu se sníženou půdní vláhou na deset procent. Horký červen situaci opět zhoršil. Letošní srážky jsou na tom lépe než v předchozích třech letech. Na velké části je letos podle Zahradníčka víc srážek než dlouhodobý průměr. Nedostatek je na Plzeňsku, Litoměřicku, Rakovnicku, v okolí Prahy, na Znojemsku a na střední Moravě. "Tam zůstává i nejhorší situace v půdním suchu," dodal Zahradníček. Sucho je v povrchových tocích podle Zahradníčka hlavně v jihozápadních a západních Čechách. Sucha dosahují také toky ve střední Moravě. Květnové srážky pomohly pásu od jižních Čech po Orlické hory, kde je stav nyní normální. Nadprůměrná je situace na severovýchodě republiky a v Jizerských horách. "I přesto na většině území přetrvává mírně až silně podprůměrný stav. Mimořádně nízký stav podzemních vod je nyní na Břeclavsku," sdělil Zahradníček. V následujících dnech lze dál očekávat nadprůměrné teploty vzduchu a srážky hlavně z bouřek. Proto se dá očekávat rozšiřování ploch se sníženou půdní vláhou. Výkyvy počasí. Čeští zahrádkáři se bojí o svou úrodu Přečíst článek ›

Autor: ČTK