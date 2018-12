Báňští záchranáři dále pokračují v hledání havířů, kteří dosud nebyli nalezeni po explozi metanu v podzemí černouhelného Dolu ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku. Podle důvěryhodných zdrojů z prostředí OKD si neštěstí vyžádalo 13 mrtvých.

K výbuchu došlo ve čtvrtek 20. 12. 2018 večer zhruba 800 metrů pod zemí. K explozi důlního plynu došlo i přes všechna preventivní opatření. Uvolnění plynu z horniny v dobývaném prostoru nelze nikdy vyloučit.

V dole nastala exploze, požár a důlními pracovišti se prohnala také tlaková vlna.

13 mrtvých

"S politováním musím konstatovat, že při neštěstí zahynulo 13 horníků, z toho 11 Poláků a dva Češi. 10 havířů bylo zraněno," řekl v pátek ráno mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský.

"Příčinou bylo vzplanutí důlního plynu. Více musí potvrdit vyšetřování," dodal Čelechovský.

V ohrožené části dolu panují podmínky neslučitelné se životem. Plyn stále hoří a musí se uhasit dusíkem.

Ředitel OKD Boleslav Kowalczyk popsal průběh záchranných prací: "Bezprostředně po explozi byla zahájena záchranná akce. Báňští záchranáři postupovali postupně postiženými důlními prostory, kde nacházeli zraněné a mrtvé. Do některých částí se však nedostali, protože tam řádil oheň. Bylo rozhodnuto o inertizaci, tedy uzavření prostor a naplnění dusíkem. Postaveno bude několik hrází, které prostory přehradí. Teprve po rozhodnutí havarijní komise bude možné se do prostor vrátit pro těla zemřelých horníků."

Báňští záchranáři popisují, jaké podmínky v dole panují a s čím se museli při akci potýkat: "Nedá se pokračovat dále. Musí se to uzavřít. Všude jsou zdevastovaná zařízení."

Hráz je budovaná jako zátka, která neprodyšně utěsní důlní chodbu. Skrz hráz vede potrubí, kterým je do prostor vháněn dusík k uhašení ohně.

Přeživší horníci

Horníci utrpěli různá zranění, včetně těch způsobených tlakovou vlnou a ohněm. Několik bylo transportováno na popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Jeden je v kritickém stavu.

"První informaci o důlním neštěstí přijala zdravotnická záchranná služba v půl sedmé večer a před devatenáctou hodinou vyjela na místo posádka rychlé zdravotnické pomoci k prvnímu nahlášenému zraněnému. V areálu dolu postupně zasahovaly tři týmy ZZS, včetně ostravského vrtulníku. Záchranáři ošetřovali a do zdravotnických zařízení transportovali tři zraněné, ve všech případech přitom úzce spolupracovali s kolegy z Báňské záchranné služby, kteří pacientům poskytovali prvotní péči. Pětapadesátiletý muž byl při explozi v dole otřesen, ale vyvázl bez větších vnějších poranění. Záchranáři jej transportovali na chirurgickou ambulanci nemocnice v Karviné. Další dva pracovníci, jejichž totožnost posádky ZZS neznaly, utrpěli při události popáleniny. Jeden lehčího charakteru v oblasti horní končetiny a zranění hlavy. Do Fakultní nemocnice v Ostravě jej přepravila pozemní posádka ZZS MSK. Druhý z mužů byl v život ohrožujícím stavu, musel být zaintubován a převeden na přístrojem řízenou ventilaci. Do ostravské Fakultní nemocnice byl transportován vrtulníkem LZS. O případných dalších zraněných, stejně jako o obětech neštěstí, nemá zdravotnická záchranná služba žádné informace. V areálu dolu ČSM již aktuálně posádky ZZS nepracují a nejsou avizovány ani další požadavky na zásah," informoval mluvčí Lukáš Humpl.

Přímo do areálu dolu by měli dnes přijet premiéři obou zemí, Andrej Babiš a Mateusz Morawiecki.