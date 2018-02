Policie v kauze Lipno exhejtmana Zimolu stíhat nebude

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek se pokusí na podzim získat post senátora. Volební obvod si zatím nevybral, rozhodnout se o něm chce do května. O přízeň voličů se bude pravděpodobně ucházet mimo Prahu. Plánuje také vyjednávat s politickými stranami o podpoře. Do budoucna se nevzdává myšlenky opět kandidovat do prezidentského úřadu.