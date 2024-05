Společenská atmosféra houstne. Odboráři odešli z jednání tripartity a chystají protesty kvůli zákoníku práce. Zemědělci nejsou spokojeni s vládními ústupky a nevylučují další blokády. Pětikoalice se rozhodla skórovat díky početní převaze ve sněmovně, takže prosazuje jednu důležitou změnu za druhou.

Na spadnutí je například zavedení korespondenční volby, jež by měla platit už pro sněmovní klání v příštím roce, což je předmětem kritiky ze strany opozice. Zástupci hnutí ANO sice prosadili několik věcných úprav, například negaci písemného hlasování, pokud se člověk později dostaví na zastupitelský úřad a odvolí osobně.

Důležité je i to, že hlasy z ciziny se rozprostřou nikoli do dvou, ale do čtyř krajů. Tyto korekce ovšem poslance ANO a SPD neuspokojily a dál tvrdí, že s tímto způsobem hlasování principiálně nesouhlas. Přestože například Andrej Babiš ho v minulosti podporoval a hnutí ANO ho mělo také ve volebním programu.

Trefili jsme branku hnutí ANO, které objektivně nahrává Rusku, řekl Fiala

Podobné je to s vládním návrhem důchodové reformy, kterou pětikoalice prosadí v původním znění. Úspěch bude zřejmě slavit i s návrhem na sloučení čtyř sociálních dávek do jedné nebo se zvýšením televizních a rozhlasových koncesionářských poplatků. Jak na toto zrychlené tempo při plnění programového prohlášení zareaguje hnutí ANO?

Přitvrdí ve své předvolební kampani, či naopak ubere, neboť nechce být ve stejné lize se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným, jehož výroky označila za nepřijatelné i jeho mateřská ODS?

Zeptáme se Andreje Babiše už dnes v 11.00.