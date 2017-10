Čapí hnízdo: policie obvinila 11 lidí. Stíhání Babiše a Faltýnka bude přerušeno

V souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Oba Sněmovna ke stíhání vydala na počátku září, ve víkendových volbách ale mandáty obhájili. Státní zástupce tak musí jejich stíhání přerušit a znovu o jejich vydání požádat.

Dnes to řekla mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

"Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo rozesláno celkem 11 lidem, všichni si ho převzali a všichni proti němu podali stížnost, o které rozhodne státní zástupce," řekla Zenklová. Upozornila na to, že i když bude stíhání v případu Babiše a Faltýnka přerušeno, u dalších devíti obviněných bude pokračovat. Ohledně části, která se týká Babiše a Faltýnka, ale policie nesmí provádět žádné úkony. Zda policie o vydání poslanců požádá znovu a kdy tak případně učiní, nechtěla mluvčí komentovat.

Stíhání poslanců bude podle mluvčí přerušeno poté, co ve Sbírce zákonů vyjde osvědčení od Státní volební komise, že byli oba zvoleni do Poslanecké sněmovny. To bude pravděpodobně v úterý. Podle profesora ústavního práva Aleše Gerlocha bude stíhání přerušeno zpětně k sobotě, poslanecký mandát se totiž nabývá zvolením.

Sněmovna musí souhlas se stíháním vyslovit znovu v novém složení. Pokud poslanci žádosti vyhoví, bude přerušené stíhání pokračovat. Jestliže zákonodárci Babiše s Faltýnkem nevydají, nemohlo by se stíhání konat, dokud muži nepřijdou o mandát.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že je kauza měla poškodit před volbami.

Deník Právo už dříve uvedl, že obviněno bude všech 11 lidí, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. Stíhání by se tak mělo týkat Babišovy nynější manželky Moniky Babišové, Babišovích dětí Adriany Bobekové a Andreje Babiše a exministrova švagra Martina Herodese. Policie v žádosti zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu. Mayerová dříve řekla, že je její obvinění účelové a vymyšlené.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.