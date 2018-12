V kauze Čapí hnízdo vypovídala hlavní obviněná: Babiš o dotaci nevěděl

Že policie nemůže vyslechnout Andreje Babiše mladšího, který žije ve Švýcarsku a podle premiéra trpí schizofrenií? Při vyšetřování dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo to nebyl jediný problém, který celý proces prodlužuje. Až ve středu přišla na policejní služebnu v Praze hlavní obviněná - Jana Mayerová, která žádost o padesátimilionovou dotaci v únoru 2008 podávala.

O výslechu jako první informoval deník Právo. Mayerová, která se v té době jmenovala Nagyová tehdy Nagyová (shoda jmen s manželkou expremiéra Petra Nečase je pouze náhodná - pozn. red.), vypovídala dvě hodiny. Na policii přitom byla už v květnu, tehdy se jí však udělalo špatně a výslech přerušila.

Podle Práva je bývalá místopředsedkyně představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo spolu s předsedou představenstva Josefem Nenadálem považována kriminalisty za hlavní obviněnou.

Policie stíhá také předsedu vlády Babiše, jeho současnou manželku Moniku, švagra Martina Herodese a obě děti z premiérova prvního manželství - Babiše juniora a Adrianu Bobekovou.

Svět dotací

Babiš mladší i Bobeková se přitom vymlouvají na psychické potíže, ale zatímco Babišova dcera podle soudního znalce může vypovídat, s Babišovým synem se vyšetřovatelů podle všeho nedaří spojit. Byť podle reportérů televize Seznam má zájem v kauze Čapí hnízdo vypovídat, neboť přiznal, že otec chtěl, aby během vyšetřování zmizel.

Ale zpět k Mayerové, která rovněž podle svých slov trpí psychickými problémy, kvůli zdravotním potížím skončila jako náměstkyně (za ANO) jihlavského primátora Rudolfa Chloupka (ČSSD).

„Cítím se zodpovědná za všechny ty problémy, co má Babiš a jeho rodina, protože já jsem podávala tu žádost, on o tom ani nevěděl. To na mě doléhá nejvíc,“ sdělila Mayerová ve středu.

Policii osmačtyřicetiletá žena ve středu řekla vše podstatné a vysvětlovala, jak funguje „svět dotací“. Jakékoli nezákonné jednání a svou vinu odmítla. „Pokud za tuto dotaci bude někdo odsouzen, tak můžeme klidně okamžitě vrátit všechny peníze,“ dodala košická rodačka Mayerová.

Práce pro Agrofert

Jenže také přiznala, že pracovala pro Agrofert jako dotační expertka. Podobně dělala i pro jiné firmy. V textu obvinění, které získalo Právo, hlavní vyšetřovatel Pavel Nevtípil tvrdí, že Mayerová při e-mailové komunikaci s dotačním úřadem pro Střední Čechy používala adresu s doménou agrofert.cz.

Za Agrofert se také přihlásila na dva semináře týkající se čerpání dotací, které tento úřad pořádal v říjnu 2007 a v lednu 2008. „Bylo zjištěno, že obviněná Jana Mayerová se o tuto dotaci zajímala jménem společnosti Agrofert Holding. To, že tyto kroky byly činěny s vědomím Andreje Babiše, z jeho popudu, s jeho souhlasem, na základě jeho pokynů, je ze spisového materiálu zcela patrné,“ napsal v usnesení Nevtípil.

Mayerová lhala i v čestném prohlášení, když napsala, že Farma Čapí hnízdo je nezávislý malý a střední podnik, aby firma ovládaná Babišovou rodinou mohla peníze z Evropské unie získat.

„Nic jsme nezkreslovali, nic jsme nezačerňovali, co by bylo podstatné. Toto obvinění považuju za úplně mylné a nesprávné, je to nepochopení celého dotačního systému. To, co tam mělo být, tam bylo, jinak by nám to ROP (dotační úřad - pozn. red.) vrátil jako chybné, což se nestalo,“ řekla ve středu Právu Mayerová, která byla garantem celého projektu.

Policie: Vše organizoval a řídil Babiš

Jenže proti tomuto tvrzení i proti Babišovým slovům, který označuje celý případ za účelovku či kampaň, svědčí podle serveru iRozhlas.cz několik klíčových důkazů- například e-mailová komunikace ohledně webových stránek Čapího hnízda, výpovědi svědků (šéf hnutí ANO podle některých chodil často na stavbu luxusní farmy u Olbramovic na Benešovsku) nebo interní zpráva banky HSBC, která poskytla úvěr na financování miliardového projektu.

„Zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností jednání a jednotlivé kroky ostatních obviněných, směřující k neoprávněnému získání dotace, organizoval, řídil a koordinoval,“ píše policie o Babišovi.

V Hospodářských novinách navíc prohlásil někdejší šéf ekocentra na Čapím hnízdě Pavel Křížek, že nikdy nejednal s Babišovými dětmi, ale bavil se přímo s předsedou menšinové vlády. Babiš přitom nedávno změnil předchozí stanovisko a přišel s tím, že Čapí hnízdo si vymyslela jeho dcera Adriana Bobeková s kamarádkou.