Obžalovaní v kauze vojenské rozvědky přednesli závěrečné řeči

V kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství, v níž čelí obžalobě Jana Nečasová (dříve Nagyová) a trojice zpravodajců, dnes obžalovaní přednesli své závěrečné návrhy. Soudkyně Pavla Hájková rozsudek vynese příští středu. Nečasová na rozdíl od dřívějších jednání k soudu přišla, s novináři nemluvila. Závěrečné řeči byly stejně jako v předchozích dnech neveřejné, podle soudu by mohly obsahovat utajené informace.

Jana Nečasová (dříve Nagyová) a Petr Nečas. Foto: Deník/ Milan Holakovský

Nečasová k soudu dorazila v doprovodu svého manžela, bývalého premiéra Petra Nečase, svou závěrečnou řeč komentovat nechtěla. V jednací síni byla přibližně půl hodiny.

Podle jejího advokáta Eduarda Bruny ve svém návrhu upozornila na to, že je na tehdejší situaci třeba nahlížet z pohledu roku 2013, a ne roku 2017. "Ona říká, že tehdejší doba byla náročná, že tam byla v určité chvíli, v době toho zásahu, určitá hysterie z její strany. Dnes je opravdu možné se na to dívat optikou 2017, a to má pravdu, to je možné vždycky," řekl Bruna.

"Moje závěrečná řeč byla poměrně jednoduchá, zopakoval jsem, že jsme žádný trestný čin nespáchali a hlavně pan státní zástupce žádné důkazy o naší trestné činnosti nepředložil, takže je to poměrně jednoduché," řekl novinářům po skončení jednání bývalý šéf rozvědky Ondrej Páleník. Ostatní obžalovaní zpravodajci, Milan Kovanda a Jan Pohůnek, se dnes nijak vyjádřit nechtěli.

Podle obžaloby tehdejší šéfka Nečasova kabinetu Nagyová nechala premiérovu manželku Radku Nečasovou v roce 2012 nezákonně sledovat vojenskými zpravodajci, a to z osobních důvodů. Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek to popírají, tvrdí, že prováděli tzv. kontrasledování kvůli obavám z toho, že Nečasově rodině hrozí nebezpečí.

Žalobce Rostislav Bajger navrhl čtveřici obžalovaných tresty od tří let a čtyř měsíců do tří let a deseti měsíců. Závěrečné návrhy obžalovaných dnes nechtěl komentovat, podle něj se hájí způsobem, na který mají právo.

Obvodní soud se kauzou, která v roce 2013 vedla k pádu Nečasovy vlády, zabývá počtvrté. Soudkyně Helena Králová nejprve Nečasové trestním příkazem uložila podmíněný trest, následně v hlavním líčení dvakrát všechny obžalované osvobodila. Oba rozsudky zrušil odvolací soud, naposledy nařídil i výměnu soudkyně. Králová kvůli rozhodování v této i dalších kauzách čelí kárné žalobě.