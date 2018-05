V kůži starých Slovanů. U Staré huti se sešli milovníci historie

Doprava a logistika - Řidič sk. C + E, VKD, MKD 32 000 Kč

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 15 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Administrativní pracovník , Hledáte stabilní práci z pohodlí kanceláře? Jste na správném místě! , STABIL ENERGY spol. s.r.o, je malá, ryze česká, dynamická společnost přijmeme zaměstnance na pozici asistent administrativy, Popis pracovní činnosti: , - správa smluv a klientů, komunikace s klienty, zadávání do systému, - práce na PC, verifikace zadaných smluv (MS Office, interní databáze), vynikající znalost zejména Excel, - práce s e-mailem, příprava pošty a administrativních podkladů, Co Vám nabízíme: , - Mzda 15000 Kč, - pracovní doba od 7:15 – 15:30, volné víkendy, svátky, - kariérní růst a možnost sebezdokonalování, - HPP na dobu neurčitou, - odborné zaškolení v perspektivním oboru, - dynamický přátelský kolektiv, Co od Vás očekáváme? , - dynamického, komunikativního a spolehlivého ducha, , - pracovníka, který se bude rád učit novým věcem, rád pracuje v kolektivu. , - samostatnost, asertivitu, zodpovědnost, schopnost pracovat samostatně, ale být týmovým hráčem., Kontakt: , Stabil Energy s.r.o. , Gabriela Bendová, Kollárova 2346/2, Jihlava 586 02 , Email: peroutkova@stabilenergy.cz. Pracoviště: Stabil energy s.r.o. - jihlava, Kollárova, č.p. 2346, 586 01 Jihlava 1. Informace: Gabriela Peroutková, .