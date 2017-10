Zeman přijal Babiše. Jednáním o nové vládě jej pověří příští týden

Ve středočeských Lánech přijal prezident Miloš Zeman předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Na zámku spolu jednali o povolebním politickém uspořádání.

"Až dnes jsem si uvědomil, jak fenomenální úspěch se hnutí povedl. Příští týden mě prezident pověří vyjednáváním o nové vládě," sdělil Babiš.

"Pan prezident nechá vyjednávání o nové vládě na mně," dodal následně vítěz voleb. "Největší problém tahu na branku jsou koalice. Určitě výhodnější by byl většinový systém. S ODS máme 103 mandátů. Z těch zkušeností, které jsem získal ve vládě, tím lepší. Ale vláda hlavně musí být tým," sdělil Babiš. Opětovně se vymezil proti koalici s KSČM a SPD. S SPD Tomio Okamurou se sejde dnes večer, stejně jako s lidovci.

O předčasné vládě Babiš neuvažuje. "Uděláme maximum pro to, aby nějaká strana s námi do té vlády šla. Vyjadřování předsedů stran je nějaké, ale já si to rád vyslechnu za jedním stolem," podotkl také Babiš.

Zeman již dříve avizoval, že dodrží předvolební slib a Babiše pověří sestavením vlády. O jiném jménu by uvažoval jen v případě, že by Babiš předsedou vlády být nechtěl. To by ale prezident považoval za chybu.

Zeman před volbami uvedl, že využije maximální třicetidenní lhůtu, kterou mu ústava umožňuje na svolání zasedání Sněmovny. Chce tak získat co nejvíce času na diskusi parlamentních stran a hnutí. Postupně se také chce sejít s vedením všech subjektů, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.

Babiš zahájil povolební vyjednávání v neděli schůzkami s KSČM, STAN a ČSSD.

Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,64 hlasů, druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta, SPD 10,64 procenta, KSČM 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta, KDU-ČSL 5,8 procenta, TOP 09 5,31 procenta a Starostové 5,18 procenta. ANO má ve dvousetčlenné Sněmovně 78 mandátů, ODS 25, Piráti i SPD shodně po 22, KSČM i ČSSD po 15, lidovci 10, TOP 09 sedm a Starostové šest.