V malých obcích hrozí nenaplnění kandidátek. Kvůli zákonu o střetu zájmů

Starostové a hejtmani chtějí v pondělí přesvědčit premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přes negativní stanovisko vlády podpořil zmírnění zákona o střetu zájmů ve vztahu k představitelům malých obcí. Jinak podle nich hrozí to, že se hlavně v malých obcích nepovede sestavit kandidátky pro komunální volby, a bude je pak muset vést správce na náklady státního rozpočtu.

Oznámil to dnes europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN). Ministerstvo spravedlnosti zatím změny odmítá.

"Hrozí zásadní nedostatek lidí na kandidátkách, dokonce bude hrozit neobsazení místních malých radnic, kde prostě nebude podána žádná kandidátka," uvedl Polčák. Podle něj kvůli povinnosti zveřejňovat majetek už na své funkce "rezignovaly desítky, možná i stovky neuvolněných funkcionářů".

"Veřejných funkcionářů je k dnešnímu dni necelých 40 000, nejpočetnější skupinou jsou právě komunální politici. Máme za to, že toto zlomkové množství rezignací nemůže být samo o sobě důvodem pro naprosto zásadní změnu systému, který tu funguje teprve tak krátkou dobu," uvedla dnes mluvčí ministerstva Alžběta Šírková. Změnám by podle ní měla předcházet zevrubná analýza toho, jak zákon funguje v praxi.

V Česku je zhruba 6500 obcí, všech zastupitelů včetně těch řadových, na něž zákon o střetu zájmů nevztahuje je podle volebního webu aktuálně 62 254.

Zmírnění by mělo zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrální registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL.

Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení - zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti. Za přijetí změn se přimlouval také pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), podle něhož "stát by měl vzít rozum do hrsti".

Starostové podle Polčáka už začali posílat premiérovi dopisy se symbolickými klíči od svých úřadů. Doručeno jich bylo za týden skoro 250, uvedl Polčák. Podle průzkumu, který si sdružení nechalo loni zpracovat mezi 537 starosty, polovina z nich zvažuje, že už nebude znovu kandidovat. Dvě pětiny pak mají informace o tom, že nebude kandidovat některý z místostarostů či radních, uvedla poslankyně STAN Věra Kovářová.

Zmírnění zákona kromě tohoto sdružení požaduje i Svaz měst a obcí a Asociace krajů ČR, podporuje to podle Polčáka také ministerstvo vnitra. Až "arogantně" to odmítá podle europoslance ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO, který to zdůvodnil potřebou hlubší analýzy. Podle Polčáka je "žábou na prameni" a nereflektuje nebezpečí, které bude představovat nedostatek lidí na kandidátkách pro komunální volby.

Pelikán ve Sněmovně v polovině ledna poslanecké úpravy odmítl. Případné změny v zákoně by ministr podle svých slov navrhl až po vyhodnocení dopadů současných pravidel, na relevantní analýzy je ale ještě brzo.