V noci a zítra hrozí náledí. V závěru víkendu bude možná bílo

/ANALÝZA/ Prezident Miloš Zeman se vrátí z Ruska a jmenuje vládu. Ta ještě do Vánoc získá ve sněmovně důvěru. Tak si to alespoň představuje Andrej Babiš, který by měl být příštím premiérem. Věří totiž, že poslanci na svém prvním zasedání zvolí předsedu a ustanoví všechny výbory. V situaci, kdy se všichni vymezují proti vítěznému hnutí ANO, to zní poněkud fanfarónsky, při bližším ohledání však jde o realistický pohled.