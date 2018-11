V opilosti naboural desítky aut. Bývalý policista Kadlec slíbil doplatit škody

Celníci na pražském letišti zadrželi pětadvacetiletého cizince, v jehož cestovní tašce našli zhruba šest kilogramů kokainu. Jestli byla droga určena pro tuzemský trh, nebo měla jít dál do zahraničí, je předmětem vyšetřování. Médiím to sdělila mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská. Muž přicestoval do Prahy z Rio de Janeira přes Lisabon. V poslední době je to tak druhý případ, při kterém pražští celníci odhalili pašování kokainu z Brazílie.