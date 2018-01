Ostrava se dusí. Ve městě raketově vzrostla koncentrace oxidu siřičitého

V Ostravě před polednem raketově vzrostla hodinová koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší. Změnu zaznamenali především obyvatelé centra Ostravy a městské části Fifejdy, kteří upozornili na zhoršené podmínky.

V Ostravě před polednem raketově vzrostla hodinová koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší. Změnu zaznamenali především obyvatelé centra Ostravy a městské části Fifejdy, kteří upozornili na zhoršené podmínky. Oxid siřičitý působí dráždivě na horní cesty dýchací a může vyvolávat kašel.

„Byli jsme poblíž Sýkorova mostu v centru Ostravy. Byla to jako rána do nosu. Hrozně to smrdělo,“ řekl Deníku před polednem Pavel Merta.

Zatímco v deset hodin byla hodnota oxidu siřičitého 16,5 mikrogramů na metr kubický, v 11 hodin se hodinová koncentrace vyšplhala na 1564,8 mikrogramů.

Po poledni pak klesla na 76,7 mikrogramů. A po 13. hodině na 14,4.

Co bylo příčinou extrémních výkyvů, není jasné.

„Žádnou mimořádnou událost nemáme hlášenu,“ řekl Deníku mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Deník kontaktoval zástupce České inspekce životního prostředí, kteří by se k události měli vyjádřit.

Přehled dat z automatizovaných stanic v lokalitě Ostrava-Fifejdy:

(pro zvětšení na obrázek klikněte)