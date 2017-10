V poslanecké skříni spí kostlivec. Bydlení pro chudé

Lidí, kteří dokážou jen stěží platit nájem, v Česku přibývá. Podle Platformy pro sociální bydlení jich v roce 2015 bylo na 200 tisíc, tedy třikrát víc než v roce 2010.

Pomoci by měl zákon o sociálním bydlení, který ale do konce nedotáhlo již několik vlád. Ta současná není výjimkou. Končící kabinet Bohuslava Sobotky jeho prosazení sliboval ve svém programu. Zůstalo však jen u slov. Ve sněmovně jej zablokovala pravicová opozice, postavili se proti němu i poslanci vládního ANO. „Na zákoně je nutné začít pracovat co nejdříve a konečně řešit problém bytové nouze, který Česku začíná výrazně přerůstat přes hlavu,“ uvedl šéf Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Počet vyloučených lokalit, ve kterých žijí lidé v nevyhovujících podmínkách, se v posledních letech zdvojnásobil. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit jich v roce 2006 bylo v Česku 310 a žilo v nich asi 60 až 80 tisíc lidí, v roce 2014 jich bylo 606 se 115 tisíci lidmi.

Ripka věří, že chybějící zákon po volbách přijme nová sněmovna. Platforma uspořádala průzkum mezi tisícovkou kandidátů z prvních příček kandidátních listin desítky nejsilnějších stran. Zákon o sociálním bydlení chce podle něj přijmout 94 procent kandidátů ze 449, kteří jí odpověděli.

Obce by měly mít k dispozici sociální byty pro samoživitelky, oběti domácího násilí, postižené či mladistvé z dětských domovů. Pomoci by měly i seniorům a nemajetným rodinám s dětmi. Zákon by měl skoncovat s byznysem s chudobou, který kvete na předražených ubytovnách.

Kandidáti do sněmovny zdůrazňují, že v bytech by mohli bydlet jen lidé, kteří na sobě dále budou pracovat. Spolupracovat ale musí i obce, ty často nechtějí. „Vzhledem k tomu, že naprostá většina politiků ve sněmovně jsou bývalí komunální politici, tak prosadit něco, na čem by měly obce participovat, není snadné,“ řekl v ČT Daniel Hůle z Člověka v tísni.