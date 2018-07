V Praze Malou odmítli. My problém nevidíme, hájí ji kolegové na Jižní Moravě

Svědomí mám čisté, práci jsem psala sama, zdůraznila v pondělí novinářům náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá z hnutí ANO. Čelí obvinění z opsání částí své magisterské práce. Na post ministryně spravedlnosti rezignovala, etická komise brněnské Mendelovy univerzity se její prací bude zabývat. Kauza ale zřejmě na její pozici na kraji vliv mít nebude.

Koaliční sociální demokraté si dosavadní spolupráci pochvalují. „Pro mě je stěžejní, aby úřad fungoval a partneři plnili body koaliční smlouvy,” uvedla předsedkyně krajského klubu Naděžda Křemečková.

Starostové pro jižní Moravu definitivní stanovisko zatím nemají. „Náměstkyně se k celé věci na krajské půdě zatím nevyjádřila. Předpokládám, že to bude předmětem debat,” sdělil předseda Starostů pro jižní Moravu Martin Maleček.

Opsání diplomové práce budou teprve projednávat zastupitelé z TOP 09 a hnutí Žít Brno. „Pokud opsala pět procent, nevidím to tak dramaticky, pokud jde o jedenáct stran, tak už to je něco jiného. Koalici to ale zřejmě neovlivní. Post ministryně je něco jiného, než post náměstkyně hejtmana, přesto opisování není v pořádku,” řekl zastupitel Petr Kunc.

Opoziční komunisté problém vnímají hlavně jako vnitrostranickou záležitost ANO. „Může to být jen nafouknutá bublina. Myslím, že náměstkyně je jedna ze slušných politiků,” tvrdil zastupitel Ivo Pojezný.

Podle občanského demokrata Rostislava Koštiala i proto, že komunisté jsou ve skryté koalici se sociálními demokraty a ANO, kauza vliv na fungování kraje mít nebude. „Vliv ODS z opozice je malý. Něco by se mohlo změnit jen, pokud by to řešili sociální demokraté. Náměstkyně Malá je jen důkaz toho, kam až se politika v republice dostala,” reagoval.

Zásadní vliv kauzy na pozici náměstkyně nepředpokládá ani Roman Celý z KDU-ČSL. „Koalice je poměrně slabá v činech a výsledcích. Na vině je ale spíše kumulace uvolněných funkcí členů rady,” doplnil.

Jan Hrnčíř z SPD-SPO označil situaci kolem Taťány Malé za mediální štvanici.

Zelení a Piráti věří, že problém hnutí vyřeší samo. „Doufám však, že se celá situace negativně neodrazí ve fungování krajského úřadu,” uvedl zase šéf zastupitelského klubu Zelení a Piráti Jiří Hlavenka.

Podle politologa Lubomíra Kopečka se kauza v zásadní krajské téma nepromění. „Koalice se zvlášť otřásat nebude,” míní.

Vedení kraje se sejde v pondělí. „Bude o tom diskutovat,” potvrdila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Vyjádření Taťány Malé se Deníku Rovnost získat nepodařilo, nezvedala telefon.

Politici o problémech Malé:

• Rostislav Koštial z ODS: „Náměstkyně Malá je jen důkaz toho, kam až se politika v republice dostala.“

• Petr Kunc z TOP 09: „Pokud náměstkyně opsala pět procent, nevidím to tak dramaticky, pokud jdeo jedenáct stran, tak už to je něco jiného.“

• Ivo Pojezný z KSČM: „Myslím, že náměstkyně je jedna ze slušných politiků.”

• Roman Celý z KDU-ČSL: „Koalice je poměrně slabá v činech a výsledcích.“