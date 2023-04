/VIDEO, FOTO/ Na Václavském náměstí začala ve čtrnáct hodin demonstrace Česko proti bídě. Shromáždění svolal právník a aktivista Jindřich Rajchl, který působí jako předseda politické strany PRO - Právo Respekt Odbornost (PRO). Po skončení programu na podiu, kdy na něm vystoupí několik řečníků, se chtějí účastníci vydat na pochod k úřadu vlády a vytvořit lidský řetěz proti bídě.

Demonstrace Česko proti bídě 16. dubna 2023. | Foto: Deník/Radek Cihla

Protestující požadují po české vládě především změny v současné energetické politice, která by měla vést ke zlevnění energií. Rajchl rovněž brojí proti záměru vlády ke schválení zákona o korespondenční volbě, který považuje za protiústavní. Co se týče války na Ukrajině, demonstranti se opět postaví proti krokům kabinetu, jenž má „český stát postupně zatahovat do válečného konfliktu“. V této souvislosti chtějí navrhnout mírová řešení.

Podle odhadu jsou na místě desetitisíce účastníků, je jich však méně, než při březnové demonstraci.

Na shromáždění vystoupil mimo jiné známý bloger Vidlák či Ondřej Dostál, právník a vysokoškolský pedagog, který se specializuje na oblast vztahů práva a zdravotnictví. Po skončení řečnického programu, někdy kolem 17. hodiny, by měla akce pokračovat pochodem k budově úřadu vlády, kdy demonstranti chtějí vytvořit živý řetěz proti bídě.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se demonstrace ze zdravotních důvodů nezúčastnila, proto pozdravila prostetující předtočeným videem.

Organizátoři před začátkem shromáždění hlásili výzvu, aby demonstrující zaplňovali Václavské náměstí od středu, aby byly ponechány volné průchody u chodníků.

Na Národním muzeu visí velká vlajka Ukrajiny. Reproduktory mají takovou hlasitost, že z toho přítomné bolí uši.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Jindřich Rajchl na úvodu demonstrace z pódia řekl: "Nechceme násilně sundat ukrajinskou vlajku, chceme nenásilně sundat koaliční vládu."

Demonstrující skandují demisi, demisi!, Národ sobě, národ sobě!

Česko proti bídě. Na Václavském náměstí protestovaly tisíce lidí

Choreograf a režisér Petr Zuzka zahrál poprvé svoji dezinformační píseň.

Ve svém včerejším videu na facebooku se Rajchl ohradil ke slovům ministra vnitra Víta Rakušana. Ten v rozhovoru pro server iRozhlas uvedl, že předseda PRO z pódia nepředkládá žádná řešení či návody k řešení krize, ale pouze prohlubuje obavy veřejnosti a tím ji více polarizuje. Rajchl na to uvedl, že návrhy v neděli na Václavském náměstí opět přednesou.

„Pan Rakušan moc dobře ví, že jsme požadavky adresovali. Má je na úřadu vlády, kdyby si je chtěl přečíst. Jsou konkrétní a my mu je zítra (na dnešní demonstraci, pozn. red.) připomeneme,“ sdělil předseda PRO ve svém vlogu, kde mimo jiné vytknul vládě i „likvidaci České pošty“.

Rajchl jasně vyzval, že by měla demonstrace proběhnout ve formě protestu bez násilí a vandalismu. „Náš protest tak ukáže, že jsme slušní a inteligentní lidé,“ říká dále ve vlogu a podotýká, že chtějí zemi a občanům České republiky sloužit, nikoliv vládnout. Vyzval rovněž, aby demonstranti na shromáždění nebrali ruské vlajky a jiné prokremelské symboly a nenechali se provokatéry strhnout k nepokojů.

Kdo je Jindřich Rajchl?

Jindřich Rajchl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dříve působil ve Fotbalové asociaci České republiky a v roce 2011 neúspěšně kandidoval na jejího předsedu s podporou funkcionáře Romana Bebra, který má za sebou kontroverzní minulost. V prosinci 2021 oznámil kandidaturu na pozici vedení v předchozích parlamentních volbách neúspěšného hnutí Trikolora. Nebyl zvolen, což jej později vedlo k založení vlastní strany. Již od roku 2020 se aktivně účastnil a řečnil na řadě demonstrací proti opatřením během epidemie koronaviru. V této souvislosti mu bylo vytknuto, že šíří nepravdivé informace týkající se pandemie, když tvrdil, že za kolaps mladých sportovců může očkování. Nyní je často spojován s prokremelskou propagandou, a to hlavně kvůli otevřené podpoře bývalého komunisty a senátora Jaroslava Doubravy.