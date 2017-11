Primátorská rezidence skrývá luxusní prostory. Žil zde však jen jeden primátor

Rezidence primátora hlavního města Praha vznikla v nové budově Ústřední knihovny ve 20. letech minulého století. Kromě jednoho primátora, Karla Baxy, ji však všichni ostatní primátoři užívali pouze jako reprezentační prostory. Secesní a art deco interiér rezidence bude ve středu hostit hejtmanské setkání s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Mluvit se bude o plnění koaličního programu pražské vlády, dopravě a kompetenci hlavního města v porovnání s městskými částmi.

Novou budovu Ústřední knihovny postavila v letech 1925 až 1928 Pražská městská spořitelna jako jubilejní dar hlavnímu městu při příležitosti 60. výročí svého trvání a na počest 10. výročí Československé republiky.

Interiéry budovy byly pojaty zdobněji a tradičněji než vnější plášť. Spojily se v nich dozvuky pozdní secese se silným vlivem módního českého art deka dvacátých let 20. století. Zařizování a výzdoba primátorské rezidence byly dokončeny až v roce 1930.

Ve středu 22. listopadu se bude od deváté hodiny ranní do 11.00 v rezidenci primátora debatovat o současných problémech Prahy. Diskuze se zúčastní primátorka hlavního města Adriana Krnáčová, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč a předseda představenstva Dopravního podniku hlavního města Martin Gillar.

Diskuze se zaměří na to, co se podařilo a co zůstane jako výzva pro dalšího primátora Prahy. Celou debatu bude moderovat šéfredaktor centrální redakce Deníku Tomáš Skřivánek.

Primátorská rezidence zaujímá celé první a druhé patro průčelního traktu knihovny. Vstupuje se do ní vlastním vchodem z nároží Platnéřské a Žatecké ulice, do prvního patra byly umístěny reprezentační a přijímací místnosti, do druhého patra vlastní soukromý byt primátora, soukromá pracovna a tři apartmá pro primátorovy hosty.

Z primátorů novou úřední rezidenci skutečně obýval pouze Karel Baxa, který byl ve funkci v letech 1919 až 1937. Všichni další primátoři až do současné doby ji užívali pouze formálně. Sloužila ovšem pravidelně k ubytování oficiálních zahraničních návštěv a zejména k protokolárním a reprezentačním účelům.

Projektantem budovy i její umělecké výzdoby byl architekt František Roith (1876–1942). Za strohou neoklasicistní fasádou rozlehlého objektu, ozdobenou pouze balkonem se šesti alegorickými postavami sochaře Ladislava Kofránka, vznikl moderní a na svou dobu špičkově vybavený víceúčelový objekt.

Vedle vlastní městské knihovny, knihovny pro mládež, knihovny pro slepce a knihovny komunálních zaměstnanců zde byly také dva přednáškové sály, sály pro obrazárnu Vlastenecké společnosti přátel umění, prostory pro loutkové divadlo Říše loutek, místnosti pro zamýšlené Muzeum Antonína Sovy i kanceláře pro městský statistický úřad.