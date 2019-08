V příštích letech bude málo učitelů, byť se jim platy zvýší

Kam se ministr školství Robert Plaga (ANO) podívá, tam je něco k řešení. Detailně to popisuje v záměru rozvoje vzdělávací soustavy na příštích pět let, který poslal do sněmovny.

Nejméně optimistické jsou pasáže o učitelské profesi. Kantoři totiž stárnou, a přes zlepšování platových podmínek jejich zájem o pedagogickou profesi nijak výrazně neroste. Nečekané události? Ředitelé škol vítají pomoc konzultantů Přečíst článek › „Počty zapsaných posluchačů na učitelských studijních programech vysokých škol v letech 2010 až 2016 znatelně klesly. Zároveň však množství žáků mezi lety 2016 a 2025 vzroste. Z toho vyplývá zvýšená potřeba kvalifikovaných pedagogů při zachování současného poměru počtu učitelů a žáků,“ sděluje Plagův resort. Nepoměr mezi nabídkami a uchazeči Podle pracovního portálu Profesia.cz existuje v posledních pěti letech výrazný nepoměr mezi nabídkami pracovních míst ve školství a uchazeči. „V loňském školním roce se zájem o místa asistenta učitele propadl o 65 procent, učitele o 33 procent a speciálního pedagoga o 26 procent,“ říká Michal Novák z Profesia.cz. Hladové děti špatně čtou, potvrdili inspektoři Přečíst článek › Učitelské platy navíc zůstávají téměř třetinu pod průměrem vysokoškolsky vzdělané populace, přestože se letos zvedly o patnáct procent. „Pro ilustraci, plat učitele byl v roce 2012 o více než 2800 korun vyšší než průměrná mzda, dnes je tento rozdíl necelých 200 korun,“ připomíná Novák. Ministerstvo tak logicky uvádí, že jeho prioritním cílem je, aby platy pedagogických pracovníků dosahovaly v roce 2021 nejméně 150 procent jejich výše pro rok 2017.

Autor: Kateřina Perknerová