V příštím týdnu mohou ještě teploty v ČR vystoupat na tropických 30 stupňů Celsia. Bude ale také více pršet. Na začátku září se ochladí, průměr maximálních odpoledních teplot bude jen kolem 21 stupňů. Vyplývá to z výhledu počasí na příští čtyři týdny, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 19. srpna do 15. září 2019 bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné," uvedli meteorologové. V příštím týdnu se minimální noční teploty budou nejprve pohybovat od 19 do 15 stupňů, postupně od 14 do deseti stupňů. Odpolední maxima vystoupí ke třicítce, uprostřed týdne lze ale očekávat jen 24 stupňů Celsia.