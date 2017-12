Kampaň jako konkurz na muzikál? V souboji o Hrad se množí silné výroky

Je Mirek Topolánek rovný asi jako silnice v Habeši a připomíná Jiří Drahoš destilovanou vodu bez chuti a zápachu? O nich obou si to myslí jejich soupeř Michal Horáček. Topolánek zase soudí, že Horáček si plete kampaň s konkurzem do muzikálu. Jinak řečeno, do prvního kola prezidentské volby zbývá patnáct dní a ve veřejném prostoru přituhuje.

10 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Debata s prezidentskými kandidáty proběhla 8. listopadu v Praze na Právnické fakultě. Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Jiří Hynek, Michal HoráčekFoto: Deník / Divíšek Martin

Kandidáti poletují od debaty k debatě a jsou unavení ze stále stejných otázek. Jiří Drahoš už zrušil několik duelů s Mirkem Topolánkem. „Nevidím důvod se jich účastnit, neboť za hlavního soupeře považuji Miloše Zemana, který bohužel voliči pohrdá,“ sdělil na předvánočním setkání s novináři. Přečtete si výroky jednotlivých kandidátů: Nejen jemu ovšem vadí, že besedy bojkotuje právě Miloš Zeman, vůči němuž se všichni vymezují nejzřetelněji, jak ukázaly i reakce na jeho vánoční poselství. ČTĚTE TAKÉ: Prezidentští kandidáti: Do jmenováni profesorů bychom nezasahovali Zemanova strategie nezapojit se do předvolebních diskusí a zpovzdálí sledovat snahy svých vyzývatelů, je chytrá. V nich by se totiž musel především bránit, neboť každý z osmičky soupeřů by mu mohl předhodit desítky momentů, v nichž sel-hal, eventuálně se mýlil. V těchto konfrontacích by se naplno vyjevilo, že Zemanovo prezidentství bylo zatíženo spoustou přešlapů, virózou u korunovačních klenotů počínaje a Peroutkovým neexistujícím článkem či chybějící kancléřovou bezpečnostní prověrkou konče. Bez rekonstrukce v přímém přenosu se nic z toho nepřipomíná. ČTĚTE TAKÉ: Jiří Drahoš se voličům představí na 200 billboardech, rozešle i letáky Rozhodně nemusí řešit problém, jaký má třeba akademik Drahoš. Toho ještě v létě neznalo asi dvacet procent voličů. Je musel nejdříve přesvědčit o své existenci, teprve pak o správnosti svých názorů. Díky zhruba třicetimilionovému sponzoringu mohl nově vyvěsit 200 velkoplošných billboardů, kde se představí lidem i ve vzdálených koutech země. Všechny průzkumy ukazují, že do druhého kola postoupí Miloš Zeman a právě Jiří Drahoš. Od třetího Horáčka ho dělí podle aktuálního průzkumu CVVM deset procent. A právě tento rozdíl nutí Horáčka k větší výrokové razanci. Vychutnal si třeba omyl člena Drahošova týmu, který omylem zkopíroval pasáže z jeho statusů a vydával je za Drahošovy. „Byla to hloupá chyba, přece si nikdo nemůže myslet, že bych opisoval jako nějaký žáček. Naopak jsem zaznamenal, že některé podněty, například slib otevření Pražského hradu veřejnosti i umělcům, převzal pan Horáček ode mne,“ říká Drahoš. ČTĚTE TAKÉ: Fischer napsal Zemanovi dopis. Zahajte kampaň, vyzval ho

