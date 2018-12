V Sýrii je nutné politicky ukončit konflikt, řekl Petříček. Trump ho překvapil

V Sýrii bude po stažení amerických sil důležité, aby se rychleji rozvíjel politický proces, který by ukončil konflikt a vedl k trvalému míru. Řekl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení ze Sýrie je podle něj "do jisté míry překvapení".

"Pro nás to znamená, že naše snaha a spolupráce o potlačování mezinárodního terorismu nekončí. Nicméně je zřejmé, že Spojené státy dosáhly svých strategických vojenských zájmů v Sýrii, proto chtějí stáhnout své vojenské zdroje z této země," komentoval Petříček Trumpovo oznámení o stažení amerických vojáků. Islámský stát nebyl poražen, v Sýrii zůstaneme, potvrdily Británie a Francie Přečíst článek › Podle něj je třeba se zasadit o stabilizaci situace v Sýrii. "V případě Sýrie bude důležité, aby se nyní rychleji rozvíjel politický proces, který by měl ukončit tento konflikt a hledat cestu k trvalému míru v zemi, která vyprodukovala tolik uprchlíků. Je zřejmé, že se podařilo vybojovat válku, nicméně v tuto chvíli je skutečně nutné vybojovat hlavně mír," řekl šéf české diplomacie. Trump ve středu rozhodl o stažení zhruba 2000 amerických vojáků ze Sýrie. Bílý dům zatím nezveřejnil žádný harmonogram stahování. Trump své rozhodnutí zdůvodnil tím, že teroristické uskupení Islámský stát je poraženo. Američtí vojáci opustí Sýrii. Donald Trump ohlásil porážku Islámského státu Přečíst článek ›

Autor: ČTK