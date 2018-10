V Teplicích vyhrál Kubera s ODS. Bohatou nevěstou pro něj bude zřejmě ANO

Na Teplicku přišlo během dvou volebních dnů k urnám přibližně 40 tisíc voličů, což představuje volební účast 39 procent z celkového počtu těch, kteří mohli volit.

V okresním městě byla volební účast 33,8 procent. Zvítězila Kuberova ODS se ziskem 29,32 % (9 lidí v zastupitelstvu), v těsném závěsu pak Mráčkova Volba PRO! Teplice s 26,23 % (8 lidí v zastupitelstvu). Třetí skončila ANO 2011 (18,46 %), kde byl lídrem Jiří Štábl. V zastupitelstvu budou mít 5 lidí. Po dvou křeslech mají KSČM a SPD, jeden mandát získalo sdružení Pro zdraví a sport Teplice.

ANO 2011 se svým výsledkem v Teplicích stalo bohatou nevěstou pro povolební vyjednávání. Jako nejreálnější se dle výsledku jeví koalice s ODS. „Je to otázka pro vyjednávání do dalších dnů,“ komentoval v sobotu večer lídr ANO v Teplicích Jiří Štábl. Podle Jaroslava Kubera není možná koalice s Volbou PRO! Teplice. Obě strany jsou v protipólech. „Ostatní se uvidí,“ řekl nad výsledky dosluhující primátor.

Například v Dubí si opakuje historie. Uskupení Severočeši-Dubí opět jednoznačně vyhrálo komunální volby (47,37 %, 9 mandátů). Jeho lídrem je Petr Pípal, současný starosta města. „Před čtyřmi roky jsme získali nadpoloviční většinu a teď taky. Máme před sebou ještě hodně práce,“ komentoval vítězství. Vláda v Dubí podle něj opět i přes jednoznačný výsledek nebude jednobarevná. „Oslovíme všechny rozumné strany, které uspěly. Nové složení rady bude hodně podobné tomu, co je dnes,“ sdělil Pípal. Poslední čtyři roky v radě Dubí seděli kromě zástupců Severočechů-Dubí i lídři tamější ČSSD a KSČM.

Horská obec Moldava bude mít následující čtyři roky asi nové vedení. Na soud, který by se zabýval skokovým nárůstem nově přihlášených voličů, asi nedojde. Nejvíce hlasů v horské obci totiž získala Volba Pro Moldavu s lídrem Michalem Cucem (44,07 %, 4 mandáty). „17 nově přihlášených je dost, ale k soudu to pravděpodobně nepodáme,“ uvedl Cuc. Druhá skončila v horské obci skončila strana Pro Moldavu a Nové Město, za kterou kandidoval současný starosta Jaroslav Pok (34,86 %, 3 mandáty) a třetí pozici obsadila strana Pracujeme pro Moldavu s místostarostou Evou Kardovou (21,06 %, 2 mandáty). Zastupitelstvo na Moldavě má 9 členů. „Z vítězství máme radost. Myslím, že se dokážeme domluvit se stranou Pracujeme pro Moldavu na novém vedení. Na hodně věcí máme společný názor. Na Moldavě by tak měla skončit doba temna,“ uvedl Michal Cuc.

V Bílině zvítězilo ANO 2011, které získalo od voličů 27,92 %, což představuje 9 křesel v zastupitelstvu. Pět lidí tam budou mít Bílinští soc. dem. a nezávislí, čtyři komunisté. O ostatní se rozdělily ODS (3), Nezávislí v Bílině – HNHRM (3), Moje Bílina (3) a Naše Bílina-Strana svobod. Obč (2)

V teplickém okrese do druhého kola senátních voleb postoupil Jaroslav Kubera, který získal 41,81 procent a Zdeněk Bergman se ziskem 21,18 procent. „V prvním kole se to stihnout postoupit přímo do senátu nedalo, devět kandidátů bylo hodně. Musíme tedy absolvovat druhé kolo, které vyhraju,“ komentoval Kubera. Jeho soupeř řekl, že takovéto pořadí předpokládal. „A to myslím upřímně, nechci se nějak vytahovat. Očekával jsem dokonce trochu více hlasů pro mě. Do druhého kola půjdu naplno,“ uvedl Bergman.

Budeme doplňovat a aktualizovat.