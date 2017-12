Do Tříkrálových sbírek, které pořádá Charita ČR, lidé od roku 2000 přispěli na pomoc potřebným už celkovou částkou přes 1,13 miliardy korun. V letošním roce se podařilo pro seniory, matky s dětmi v tísni, rodiny v tíživé situaci či lidi bez domova vybrat více než sto milionů korun. Dárci budou moci koledníkům věnovat příspěvek i příští rok, kdy se koná 18. ročník sbírky. Začíná hned 1. ledna. Novináře o tom informoval mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

„Koledníci Tříkrálové sbírky vyrážejí do ulic hned první lednový den. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika," popsal Oulík. Dobrovolníci budou koledovat až do 14. ledna. Letos při poslední sbírce jich do ulic vyrazilo víc než 60 tisíc.



Lidé jsou rok od roku štědřejší

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské textové zprávy DMS KOLEDA 30 na číslo 87777. Pošlou tak 30 korun. Peníze je možné poukázat i na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777.



Každý rok jsou lidé, kteří peníze darují, štědřejší. Přes 50 milionů se výtěžek přehoupl už v roce 2005. Nad 75 milionů se pak dostal o sedm let později. Loni skončil zhruba 2,4 milionu pod stomilionovou hranicí, letos ji překonal. Podařilo se vybrat 104,4 milionu korun. Dohromady za 17. ročníků lidé darovali přes 1,13 miliardy.

Projekty se pečlivě vybírají

Výtěžek se podle Oulíka rozděluje podle pevně stanoveného klíče. Celkem 65 procent vybrané částky se použije na pomoc v obci či jejím okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.

Podle Oulíka pracovníci charit pečlivě vybírají, na co se získané prostředky vydají. Projekty procházejí náročným posouzením. Výtěžek by měl posloužit mimo jiné na terénní pečovatelskou službu v Moravské Třebové či Jevíčku a jejich okolí, rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří svaté Hedviky jesenické charity či na podporu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši. S dalšími záměry se zájemci mohou seznámit na adrese www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.