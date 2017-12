V pražské Troji poprvé vyplul přívoz. Nahradil zřícenou lávku

Vodu Vltavy mezi Císařským ostrovem a Trojou dnes poprvé začal brázdit přívoz. Náhrada za zřícenou lávku premiérově vyplula v 8 hodin ráno. Provoz zajišťuje společnost Pražská paroplavba a přeprava je zdarma.

Přívoz nese označení P8. Provozní doba v pracovní dny bude od 07 do 19 hodin a o víkendech od 08 také do 19 hodin. Zatímco o víkendech je interval přívozu 20 minut, ve špičkách pracovních dnů by měl být poloviční. Na loď se vejde téměř 30 cestujících najednou. podle informace České televize přepravil do poledne více než 50 lidí.

Přívoz měl podle původních úvah nahradit pontonový most. Ale ukázalo se, že ten lze podle zákona použít jen v případě živelních katastrof, což nebyl tento případ. Navíc by svou konstrukcí nebyl pro chodce a cyklisty bezpečný.

Kromě přívozu plánuje Praha stavbu provizorní lávky. Institut plánování a rozvoje sice vypracoval návrh změny územního plánu pro vybudování dvou nových lávek, ale tato změna trvá v ideálním případě zhruba jeden rok. Jedna nová lávka bude na místě původní, druhá dále po proudu řeky.

Lávka se zřítila v sobotu 2. prosince odpoledne. Zranili se čtyři lidé, dva byli dokonce ve vážném stavu. Pražští radní rozhodli, že vyplatí každému z nich jednorázový dar 50 tisíc korun. Odškodným se bude zabývat poté, co policisté případ uzavřou.