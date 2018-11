Václav Hampl: Ze zvolení Kubery radost nemám. Zastává jiná stanoviska

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 23 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník/ce. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hazlov 247, 351 32 Hazlov. Pracovní poměr na dobu určitou (2 roky) - poté možné prodloužení. Vhodné i pro osoby se zdravotním postižením. Vhodné i pro absolventy. Pracovní doba: Po-Pá (5:30-14:00 h, 14:00-22:30 h). Náplň práce: různorodá administrativní a organizační práce (zpracování docházky, podklady pro mzdy - zadávání dat do systému, zápis výsledků do tabulek, vydávání pracovních pomůcek, organizování dopravy kolegů do zaměstnání). Požadujeme: spolehlivost, organizační schopnosti, komunikační dovednosti, ochota pracovat ve dvousměnném provozu. Nabízíme: zázemí stabilní české firmy s více jak 20-ti letou tradicí, intenzivní adaptační program, práce v profesionálním týmu, motivační finanční ohodnocení, měsíční prémie dle výsledků, bonusy, možnost kariérního růstu a zvyšování kvalifikace, systém firemních benefitů (např. stravování, doprava, program Zdraví, firemní akce). Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat Po-Pá 8:00-15:00 h) anebo e-mailem anebo osobně na adrese pracoviště (každá St od 13:30 h).. Pracoviště: Abydos s.r.o., 351 32 Hazlov. Informace: Gabriela Aumann, +420 354 548 444.