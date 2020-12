Od úmrtí Havla uplynulo devět let. Vystrčil: Je třeba se hlásit k jeho hodnotám

Je třeba hlásit se k hodnotám, které ctil prezident Václav Havel. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) to řekl novinářům při pietě u hrobky Havlových na vinohradském hřbitově v Praze. Podotkl také, že přemýšlí nad tím, co by Havel řekl na to, že byl dnes za pomoci hlasů komunistů schválen státní rozpočet. Havel zemřel před devíti lety ve věku 75 let na své chalupě na Hrádečku nedaleko Trutnova.

Hrob Václava Havla v Praze | Foto: ČTK / ČTK

"Já teda musím říci, že, co mě napadlo, je, co by tomu dneska Václav Havel řekl, že před chvílí byl za pomoci hlasů komunistů schválený státní rozpočet. To mě napadlo jako první. Omlouvám se, že to tak upřímně říkám," uvedl Vystrčil. Později dodal, že ho to však nepřekvapilo. Babiš o rozpočtu: Vláda musela vybrat menší zlo. Peníze se armádě brzy vrátí Přečíst článek › Politik na hřbitov dorazil spolu s místopředsedou horní komory Jiřím Růžičkou z klubu STAN, místopředsedkyní Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) a předsedkyní senátorského klubu lidovců Šárkou Jelínkovou. Vystrčil podotkl, že politici přišli nejen, aby vyjádřili individuální poctu, ale i vyjádřili vůli "naprosté většiny Senátu". Schválení rozpočtu "Je velká škoda, že se nedokážeme k těm jeho (Havlovým) hodnotám dostatečně hlásit. A že dáváme přednost té hmotě a těm penězům před hodnotami. Dlouhodobě se to vždycky Česku nevyplatilo. Takže doufám, že tentokrát třeba i díky českému Senátu tomu tak nebude," konstatoval Vystrčil. Šéf Senátu řekl, že se s Havlem nikdy přímo nesetkal, jen si kdysi podali ruku. Politik také zdůraznil, že měl Havla rád. Rozpočet prošel. Komunisté prosadili škrty v obraně, na ČSSD se valí kritika Přečíst článek › Sněmovna dnes schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Pro rozpočet hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozice. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident.

Autor: ČTK