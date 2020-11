Bývalý prezident Václav Klaus si roušku při připomínce 28. října nevzal záměrně. Má svou představu o významu roušek, řekl v rozhovoru s ČTK. Koronavirus považuje za víc než "pouhou" nemoc a zneužití této nemoci za nástroj k přeměně světa. K otázce pandemie a současných vládních opatřeních se chce vyjádřit v knize, kterou se spolupracovníky z Institutu Václava Klause plánuje vydat počátkem prosince.

Bývalý prezident Václav Klaus | Foto: ČTK / ČTK

Klaus byl kritizován, že 28. října přišel uctít památku státního svátku bez roušky a mluvil bez ní s lidmi, kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel. Bývalý prezident si nemyslí, že by to byla chyba. "Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za A to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal, to co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat," řekl. K omluvě nevidí důvod. "Mám svou představu o významu roušek, ne že bych si ji já sám vymyslel, přeci medicínská profese má mezi sebou vášnivé bojovníky za roušky a stejně vášnivé odpůrce roušky," dodal.