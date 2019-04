Poslanec Václav Klaus mladší chystá po vyloučení z ODS novou stranu, představí ji po evropských volbách. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny (HN). Ve straně bude podle serveru Blesk.cz působit i poslancův otec a bývalý prezident republiky Václav Klaus. Z ODS byl Klaus mladší vyloučen v březnu kvůli názorovému rozchodu se stranou.

Podrobnosti o své nové straně Klaus mladší zveřejní až po volbách do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. "Máme sice program hotový a dolaďujeme na něm jen detaily, ale nechci o něm dopředu hovořit. Bylo by to neprofesionální," řekl poslanec HN.