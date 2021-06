Vakcína pro děti od 12 let: Mohla by být dostupná už v září, říká Vojtěch

ČTK





Vakcína od firem Pfizer/BioNTech by od září mohla být k dispozici praktickým lékařům pro děti od dvanácti let. Teď se soutěží distributor, který by to mohl zajistit. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který se dnes nechal očkovat proti koronaviru v ústeckém velkokapacitním očkovacím centru. Premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešním videu na sociálních sítích uvedl, že začít očkovat děti od 12 let by se mělo koncem července.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: ČTK

Registrovat se nyní mohou k očkování proti onemocnění covid-19 lidé ve věku od šestnácti let. "Termín pro očkování skupiny 12 plus ještě nemáme. Musíme obsloužit všechny ty, kteří čekají ve frontě 16 plus, a bude také záležet na dodávkách vakcín, protože ještě nemáme potvrzené dodávky od firmy Pfizer na červenec," uvedl Vojtěch. Ve skupině mezi dvanácti až šestnácti lety je podle Vojtěcha zhruba 400 až 500 tisíc lidí. "Pfizer je jediná zatím určená vakcína pro tyto děti a ta bude aplikovaná do konce léta v těchto velkokapacitních centrech. Od září předpokládáme, že by měla být k dispozici praktickým lékařům pro děti a dorost, teď se soutěží distributor, který by to mohl zajistit," uvedl Vojtěch. Babiš řekl, že by se děti od 12 let měly začít očkovat koncem července. "Záleží na rodičích a na těch dětech, jestli budou, nebo nebudou chtít," poznamenal. Procesem registrace pro skupinu dětí od dvanácti let prochází vakcína od společnosti Moderna, kterou už nyní dostávají praktičtí lékaři. Pokud bude schválena pro tuto věkovou skupinu, mohli by jí praktici očkovat ještě před koncem prázdnin. Na první dávku vakcíny proti covidu čeká nyní podle Vojtěcha řádově několik stovek tisíc lidí. V ústeckém velkokapacitním centru naočkují denně zhruba tisíc osob. "Mladých lidí chodí hodně, víc než čtyřicátníků," řekla ČTK Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice, která má centrum na starosti. Výjimečně podle ní přicházejí lidé ve věku nad 70 let.