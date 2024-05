Karcinogenní mRNA vakcíny: Turbo rakovina se šíří jako požár! Extrémně znepokojivá japonská recenzovaná studie naznačuje zvýšení úmrtnosti na rakovinu po podání třetí posilovací dávky mRNA! Tak vypadá další z mnoha závadějících intepretací studie zkoumající období covidové pandemie, které v současnosti šíří v Česku aktivisté zaměření proti očkování. A stejně jako v předchozích případech, i tentokrát je to ve skutečnosti jinak.

Vakcína mRNA. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Už dlouho se hovoří o nárůstu případů rakoviny a výskytu rakoviny s velmi rychlým nástupem a ve vyšším stádiu, čemuž se začalo říkat turbo rakovina… V posledních dnech se debata o bezpečnosti a dlouhodobých účincích očkování proti covidu-19, zejména přeočkování mRNA, zintenzivnila a vyvolala obavy v různých částech vědecké komunity,“ napsal 27. dubna 2024 česky psaný dezinformační server CZ24News.

Dále pak uvedl, že prý v rámci aktuální recenzované studie vědci analyzovali míru úmrtnosti na rakovinu v tzv. době covidové v Japonsku, a zatímco v roce 2020 nebylo zjištěno žádné zvýšení, úmrtnost v letech 2021 a 2022 se po hromadných očkováních – zejména po takzvaných boosterech – výrazně zvýšila. „Podle autorů se zdá, že škodlivý účinek vakcín – zejména na imunitní systém – podporuje růst rakoviny a stojí tak lidské životy,“ uvedl CZ24News.

Nová lež o covidu: Island zakázal očkování, řeší náhlá úmrtí, šíří se sítěmi

Na stejnou studii, která skutečně vyšla 8. dubna 2024 v časopise Cureus, upozornil na platformě Blogosvět Tomáš Fürst. „Zatímco v roce 2020 nebylo toto riziko větší než v předpandemických letech, bezprostředně po třech velkých vlnách očkování proti covidu toto riziko signifikantně vzrostlo u mnoha různých typů rakovin. Na konci článku autoři extenzivně diskutují možné mechanismy, kterými by mRNA vakcíny mohly způsobovat rakovinu, a vysvětlují, proč je růst mortality pravděpodobněji způsoben mRNA vakcínami než covidem samotným či nedostupností zdravotní péče během lockdownů,“ tvrdí Fürst.

Jenže fakta týkající se japonské studie jsou trochu jiná, než jaká se z ní snaží dezinformátoři vyvozovat.

Nejde o recenzovanou studii

Především je zavádějící tvrzení, že jde o recenzovanou studii. Jak už Deník jednou upozorňoval, recenzní řízení je u časopisu Cureus velmi zkráceno, protože časopis se spoléhá víc na posouzení každého textu vědeckou komunitou až po jeho publikování.

„Cureus má neobvykle rychlý recenzní proces, který je důležitou součástí filozofie časopisu. Věříme, že peer review po zveřejnění, na které se náš časopis zaměřuje prostřednictvím komentářů a našeho jedinečného procesu SIQ (jde o tzv. Scholarly Impact Quotient neboli proces hodnocení po zveřejnění, využívající kolektivní inteligenci, pozn. red.) je potenciálně účinnějším způsobem, jak rozpoznat pravdu,“ uvedl v roce 2015 pro Retraction Watch šéfredaktor časopisu John Adler.

Tektonický zlom? Antivaxeři šíří údajnou novou studii, ta ale byla záhy stažena

„Jinými slovy – peer review před publikací se zdá být povrchní a Cureus spoléhá na vědeckou komunitu, že po zveřejnění bude články hodnotit. Proto údajně recenzované studie publikované v Cureu mohou být a také bývají po dalším přezkoumání staženy, jako třeba nechvalně známý článek Covid-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign (v překladu mRNA vakcíny proti covidu-19: Poučení z registračních zkoušek a globální očkovací kampaně, pozn. red.),“ uvedl v ověřovně faktů serveru Techarp lékař Adrian Wong.

V této souvislosti stojí za zmínku, že právě zmíněný článek zmiňoval Tomáš Fürst letos v lednu jako údajný „tektonický zlom“, kdy se v „impaktovaném časopise objevila pravda o době covidové“ – přičemž o stažení tohoto článku informoval své čtenáře až poté, co na tuto skutečnost upozornil Deník.

Data neprokazují žádný vztah

Citovaná studie navíc obsahuje podle Wonga pouze statistickou analýzu veřejně dostupných údajů, provedenou za účelem zjištění, zda došlo k nějakému nárůstu počtu úmrtí na rakovinu. Neprokazuje ale žádnou souvztažnost, tím méně příčinnou souvislost případného nárůstu s očkováním proti covidu-19. „Sami autoři na konci svého příspěvku připustili, že jejich zjištění nebyla klinicky ověřena a že by měly být provedeny další studie,“ poznamenal Wong.

Dále argumentuje, že autoři studie si u osob, které zahrnuli do jejích dat, ani nezjistili, zda tyto osoby byly, či nebyly očkovány, natož to, kolik z nich dostalo třetí dávku. „Autoři vlastně na konci svého dlouhého článku přiznali výslovně, že je zapotřebí další analytická statistická studie podle stavu očkování,“ konstatoval lékař.

Vakcíny zabily víc lidí než covid, šíří Hamplová. Text vychází z falešných údajů

Podle údajů japonské vlády z dubna 2024 dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 80,4 procenta japonských občanů, dvě dávky 79,5 procenta a všechny tři pouze 67 procent. „Jinými slovy, zhruba třetina lidí ve studii ve skutečnosti třetí dávku vakcíny proti covidu vůbec nedostala. Japonsko navíc použilo více typů vakcín, nejen mRNA vakcíny. Ty, kteří dostali vakcíny bez mRNA, studie nijak neodfiltrovala. Chyběla v ní i kontrolní skupina v podobě neočkovaných. Tak jak může někdo spojovat případná nadměrná úmrtí na základě její analýzy s vakcínami mRNA?“ ptá se Wong.

Úmrtí na rakovinu léty přibývá

Studie se také zaměřovala jen na roky 2020, 2021 a 2022, jenže počet úmrtí na rakovinu rostl v Japonsku i v předchozích letech, přičemž k největšímu nárůstu došlo mezi léty 1995 až 2014, tedy dlouho před vypuknutím nákazy covidu. Tento vzestup se v následujících několika letech zpomalil, ale od roku 2019 – tedy opět v době ještě před pandemií a před zavedením očkování proti covidu – začal opět růst rychleji.

Důvodem může být mimo jiné to, že Japonsko má stárnoucí populaci. „Podle studie profesora Marca Veldhoena je více než 30 procent japonské populace ve věku 65 let nebo nad 65 let a více než 10 procent je starších 80 let. To by mohlo snadno vysvětlit jak nárůst výskytu rakoviny, tak i úmrtí na rakovinu. U starších lidí je totiž menší pravděpodobnost, že rakovinu přežijí,“ zmínil Wong.

Rakovina je také hlavní příčinou smrti v Japonsku, představuje třetinu celkových úmrtí. Podle studie, odhadující vývoj onemocnění rakovinou do roku 2050 na základě údajů shromážděných v letech 1975 až 2019, je pravděpodobné, že v letech 2020 až 2050 vzroste počet případů rakoviny o 13,1 procenta. „Je zřejmé, že tento odhad nárůstu případů rakoviny nemá nic společného s vakcínami proti covidu-19, protože ty byly schváleny až na konci roku 2020,“ konstatoval lékař.

Je nový typ covidu nakažlivější pro očkované? Sítěmi se šíří lež, straší lidi

K obdobnému zjištění došla i americká společnost American Cancer Society, která letos v lednu oznámila, že rok 2024 je první, kdy Spojené státy americké očekávají více než dva miliony nových případů rakoviny. Také tento údaj začali antivaxeři a dezinformátoři okamžitě spojovat s očkováním. Příčina je ale ve skutečnosti podobná jako v případě Japonska.

„Tento trend je do značné míry ovlivněn stárnutím a růstem populace a nárůstem diagnostikování šesti z deseti nejčastějších rakovin – prsu, prostaty, endometria, slinivky břišní, ledvin a melanom (další čtyři jsou rakoviny plic, tlustého střeva a konečníku, močového měchýře a non-Hodgkinův lymfom),“ vysvětlila American Cancer Society.

fakeZdroj: Deník„Tvrzení, že vakcíny proti covidu-19 jsou spojeny s vyšším rizikem rozvoje rakoviny, se šíří roky, ale neexistují žádné důkazy, které by tato tvrzení podporovaly,“ uvedla pro USA Today Victoria Chouová, epidemioložka oddělení zdraví matek a dětí z Bloombergovy školy veřejného zdraví Univerzity Johnse Hopkinse.

Turbo rakovina neexistuje

Zbývá ještě dodat, že nic takového jako „turbo rakovina“ neexistuje a neexistuje samozřejmě ani žádný důkaz, že by jakákoli vakcína proti covidu mohla způsobit, že rakovina přejde do „turba“.

Sítěmi se šíří další lež. Tvář smutného chlapce je z fotobanky a citát vylhaný

„Termín turbo rakovina nepatří do medicínské terminologie. David Gorski, spoluředitel Michiganské iniciativy pro onkologii prsů, v lednu 2023 pro agenturu AFP uvedl, že onkologové takový pojem nepoužívají. Vyhledávání slov ‚turbo cancer‘ (tedy turbo rakovina, pozn. red.) v databázi biomedicínské literatury PubMed v únoru 2024 nepřineslo žádné relevantní výsledky,“ uvedl v březnu 2014 ověřovací tým agentury AFP.

Ten také ocitoval vyjádření Národního onkologického institutu Spojených států, podle nějž neexistují žádné důkazy pro to, že by vakcíny proti onemocnění covid-19 způsobovaly rakovinu či vedly k jejímu návratu nebo rozvoji.