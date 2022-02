Válek na dotazy novinářů řekl, že jeden z bodů, které vládě předkládá, se bude týkat postupného odkládání respirátorů. "Budeme se bavit o řadě míst, na kterých se postupně přestanou nosit roušky, bude to krok po kroku. Nejvíce nebezpečné je přestat nosit roušky například ve zdravotnických zařízeních, to asi každý chápeme," uvedl . "Na posledním místě budou zdravotnická zařízení a domovy důchodců, kde je nutná ochrana vyšší. (…) Když si vezmu hromadné akce, hokejové zápasy tam asi není potřeba nutnost nošení roušek prodlužovat donekonečna. Čím dřív to uvolníme, tím lépe," dodal.