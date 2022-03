Jedna z nejzkušenějších influencerek a několikanásobná vítězka ankety Bloggerka roku Petra Vančurová alias Petra Lovelyhair obsah sítí teď kombinuje. „Samozřejmě v současné chvíli je pro mne nejdůležitější pomoci tam, kde je to potřeba a dle toho, co je v mých silách. Proto jsem se rozhodla sdílet jak obsah tohoto typu, tak i běžný život nebo kosmetiku jako sdílím obyčejně,“ popisuje.

Lukašenko zřejmě ukázal světu válečný plán Ruska. Týká se i útoku na Moldavsko

Menší dávku kritiky za to, že se věnuje kosmetice a životnímu stylu dále, zaznamenala. „Já mám ten dojem, že nějaké kritiky se dočkal v tuto chvíli úplně každý, kdo se pohybuje online a něco tvoří. Nicméně, já jsem se pro mix obsahu rozhodla hlavně z toho důvodu, že pokud bych postovala pouze téma války, za dva dny už na ta stories nebude nikdo koukat a to nepomůže nikomu. Situace je skutečně vážná a proto je třeba, aby se dostala k co nejvíce lidem a aby věděli, jak pomoci. Toho docílím nejlépe tak, že stories obsahově promísím,“ doplňuje.

K mixu sáhla i populární Týnuš Třešničková, která střídá příspěvky k Ukrajině třeba se snímky nově pořízených růžových lyží. Naopak téměř válečné zpravodajství se stalo z Instagramu Karla „Kovyho“ Kováře.

V minulých dnech se zase s vlnou kritiky setkaly známá šéfkuchařka nebo ještě známější modelky. Sledující namíchly obsahy, kde vybízely koupi konkrétních produktů a nabízely slevové kódy.

Odborník: Kritika není na místě

Podle odborníka na sociální sítě a konzultanta Jana Gregora Kovalčíka ale kritika není na místě. Přestože influencery sleduje obrovské množství lidí, morální povinnost z toho neplyne. „Influenceři nejsou politické osoby s odpovědností, jednají a vystupují sami za sebe. Vymáhat po nich něco k čemu se sami nerozhodnou jednoduše nemůžeme,“ říká.

Influencerů, kteří se tématu vyhnou úplně, ale odhaduje že mnoho nebude. „Válka zasáhla úplně všechny. Vidíme jak mohutně upozorňují na sbírky, sdílejí odkazy na další formy pomoci. Z praxe naopak nevnímám, že by na ně byl činěn nátlak ze strany třeba neziskových organizací nebo podobně, jednají tak sami, protože to tak cítí,“ popisuje.

Proti Putinovi se začínají bouřit ruští miliardáři. Ozývají se i děti oligarchů

Petra Vančurová s názorem odborníka částečně souhlasí. „Domnívám se, že obecně není povinností influencera komentovat politiku nebo celospolečenské události,“ říká. „Přesto si však myslím, že v určitých situacích, jako je třeba tato, by to udělat měl. Je to na zvážení a svědomí každého, avšak s dosahy a možností události ovlivnit správným směrem bych se musela sama stydět, pokud bych to neudělala,“ doplňuje.

Zdroj: DeníkKe zmíněným prodejům a nabízení slevových kódu Kovalčík připomíná, že instagramové spolupráce a sociální sítě vůbec nejsou jen koníčkem, ale pro řadu influencerů regulérním zaměstnáním. A to by nesdílením obsahu mohlo utrpět.

„Spolupráce s firmami jsou tvořené na základě nějaké dohody, která může být smluvně podložená a podmíněná například počtem týdenních příspěvků a podobně. Pak jim nezbývá ani nic jiného, byť by sami náplň obsahu rádi změnili nebo jim přijde v tuto chvíli nevhodná,“ doplňuje k praxi Kovalčík.