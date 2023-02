Posílání zbraní na Ukrajinu nás neoslabuje, ujistil v debatě premiér Fiala

Ze státního rozpočtu odešly na Ukrajinu zbraně za deset miliard korun. Díky mezinárodní spolupráci a finanční podpoře zvenčí za to ale Česká republika získává modernější a dražší zbraně, které výrazně posílí obranyschopnost České republiky. „Neudělali bychom nic, co by ji snížilo, umožňuje nám to naopak rychleji modernizovat naši armádu,“ vysvětlil premiér Petr Fiala (ODS) v debatě Deníku. Podpora Ukrajiny musí podle něj pokračovat až do jejího vítězství.

Premiér Petr Fiala o dodávkách zbraní na Ukrajinu | Video: Deník